ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,4% στον τζίρο επιχειρήσεων τον Μάιο – Άνω των 33 €δισ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Μαΐου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2025 ανήλθε σε 33.020.528 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με τον Μάιο 2024, που είχε ανέλθει 31.336.365 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 46,0%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 1,7%.