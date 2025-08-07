Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίσεις squeeze-out για Metlen και ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 1060ή συνεδρίασή του στις 7 Αυγούστου 2025, ενέκρινε:

Το αίτημα της «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Το αίτημα της «Metlen Energy & Metals PLC» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της «Metlen Energy & Metals A.E.», επίσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.