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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% νέων επιχειρήσεων στο τρίμηνο – Εκτόξευση πτωχεύσεων 30%
Επιχειρήσεις
12:47 - 28 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% νέων επιχειρήσεων στο τρίμηνο – Εκτόξευση πτωχεύσεων 30%

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, φτάνοντας τις 35.150 και σημειώνοντας άνοδο 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, αυξημένες εμφανίζονται και οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 60, καταγράφοντας άνοδο 30,4% σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 35.150, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 31.489 και μείωση 4,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.909. Από την άλλη, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 60, παρουσιάζοντας αύξηση 30,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 46.

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Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το β' τρίμηνο 2025 σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (60,2%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (37,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (23,1%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (10,2%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

  • Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.334 εγγραφές σε σύνολο 8.544.
  • Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 2.142 εγγραφές σε σύνολο 8.248.
  • Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.453 εγγραφές σε σύνολο 13.632.
  • Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.075 εγγραφές σε σύνολο 4.726.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

  • Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 4.958 εγγραφές σε σύνολο 23.864.
  • Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 1.253 εγγραφές σε σύνολο 5.921.
  • Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 101 εγγραφές σε σύνολο 430.
  • Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 796 εγγραφές σε σύνολο 4.935.

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