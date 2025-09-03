Χρυσοχοΐδης: Αναζητούμε συνεργούς των «αμαρτωλών» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά, ανέφερε ότι στην υπόθεση των «αμαρτωλών» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά στην αναζήτηση πιθανών συνεργών στις απάτες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λεγόμενη «μαφία» της Κρήτης, αλλά και στο ζήτημα των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα.

Αρχικά, τόνισε πως ερευνήθηκαν περίπου 6.000 ΑΦΜ, ενώ η έρευνα εκτείνεται μέχρι και το 2019: «Τώρα μόλις αρχίζουν οι έρευνες. Είναι 6.000 περίπου ΑΦΜ τα οποία διερευνήθηκαν και μάλιστα διερευνήθηκαν κατά κάποιο τρόπο στοχευμένα και επιλεκτικά με την έννοια ότι οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας είναι έμπειροι και έχουν ξαναδουλέψει τέτοιες υποθέσεις οπότε ήξεραν περίπου σε ποια ΑΦΜ θα προσεγγίσουν και θα έχουν αποτέλεσμα. Η έρευνα γίνεται για τα χρόνια ’19-’24, έχουμε κάθε χρόνο περίπου 600 με 650 χιλιάδες αιτήσεις, ΑΦΜ οπότε είναι πολύ δουλειά, πολύ λεπτή και σοβαρή δουλειά».

Όπως ανέφερε υπάρχει και ένα δεύτερο βήμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αναζήτηση τυχόν συνεργών στην απάτη. «Εάν δηλαδή τρεις - πέντε συνεννοήθηκαν, σύστησαν μια συμμορία, χρηματοδότησαν κάποιους και φτιάξανε ένα μεγάλο έγκλημα και παίρνουν πολλά λεφτά».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως έχει ενδείξεις για συνεργεία στις απάτες: «Το ζήτημα είναι αν μπορούμε πολύ γρήγορα δηλαδή να έχουμε πολύ προσωπικό, αξιωματικούς και αστυνομικούς εξειδικευμένους να μπορέσουν να διερευνήσουν κατά το δυνατόν περισσότερα ΑΦΜ. Αυτή η έρευνα αφορά αυτούς που πήραν παραπάνω από 10.000 προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κάτω από 10.000 αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό.

Το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό, είναι στοχευμένο, δηλαδή γνωρίζουν από μακριά κάπως οι ερευνητές ότι αυτό το συγκεκριμένο ΑΦΜ κρύβει κάποια πράγματα αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο μικρό δείγμα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά και πάρα πολλά ευρήματα. Επιλέχθηκαν 6.000 αιτήσεις, αυτές τις οποίες θεώρησαν «ύποπτες», το 15-16% από αυτές τις αιτήσεις παρουσίασαν αυτό το πρόβλημα».

Ερωτηθείς για το εάν έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ΑΦΜ που βρέθηκαν παράνομα, ο υπουργός δήλωσε: «Ο αρμόδιος Εισαγγελέας του οργανωμένου εγκλήματος καθημερινά μόλις παίρνει τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία έχει γίνει με δική του εντολή, τότε αυτό γίνεται ποινικό έγγραφο κατά κάποιο τρόπο και ο Εισαγγελέας δεσμεύει, δημεύει λογαριασμούς περιουσίες και λοιπά. Έχει ξεκινήσει».

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα θανατηφόρα ατυχήματα. «Ας κάνουμε τουλάχιστον κάποια πρώτα βήματα για να αποτρέψουμε περαιτέρω ατυχήματα και άλλους θανάτους με το κράνος το οποίο έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψή του δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Έχουμε πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου όλοι οι Έλληνες δικυκλιστές θα φορούν κράνος. Έχει τεθεί στόχος στην Τροχαία τέλος του χρόνου όλοι οι Έλληνες να φορούν κράνος και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε αυτό».

Αναφορικά τη «μαφία» της Κρήτης, ο υπουργός υπογράμμισε πως «έχει έκταση και βεβαίως θα περιλαμβάνει και άλλους αυτή η έρευνα και θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Δεν ξέρω αν υπάρξουν και άλλες συλλήψεις αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολλές δεκάδες κατηγορίες από την πλευρά της ανακριτικής αρχής. Θα προσέλθουν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αλλά άλλοι τόσοι περίπου οι οποίοι σχετίζονται με την υπόθεση χωρίς όμως να έχουν συλληφθεί σε αυτή τη φάση, αυτό θα είναι δουλειά του ανακριτή στη συνέχεια και της Δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δυστυχώς μιας πραγματικότητας που βιώνουμε πολλά χρόνια στην πατρίδα μας, δεκαετίες τώρα, με τα θέματα της ατιμωρησίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως πιστεύει ότι η ατιμωρησία υφίσταται επειδή η Αστυνομία, οι δικαστικοί αλλά και η κοινωνία δείχνει ανοχή σε παράνομα φαινόμενα. «Υπάρχει και ένα συνολικότερο κοινωνικό ζήτημα. Η δική μου η δουλειά ως πολιτικού προϊσταμένου της Αστυνομίας είναι να αυστηροποιήσουμε την δράση μας και να συλλάβουμε όλες εκείνες τις εγκληματικές ομάδες οι οποίες δρουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και στη συνέχεια η Δικαιοσύνη, τώρα που έχουν αυστηροποιηθεί οι νόμοι, να κάνει και αυτή τη δουλειά της».