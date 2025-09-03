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Κρεμλίνο: Αρνείται ότι υπάρχει συνωμοσία με Κίνα και Βόρεια Κορέα κατά των ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:25 - 03 Σεπ 2025

Κρεμλίνο: Αρνείται ότι υπάρχει συνωμοσία με Κίνα και Βόρεια Κορέα κατά των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η ρωσική κυβέρνηση διέψευσε σήμερα τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε ότι πιθανότατα ο Τραμπ έκανε ένα ειρωνικό σχόλιο και δεν μιλούσε κυριολεκτικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι ο Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν «συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ» κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Πεκίνο, όπου παρευρίσκονται για μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας.

Ερωτηθείς από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, απάντησε ότι κατά τη γνώμη του το σχόλιο του Τραμπ είχε σαφώς ειρωνικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Νομίζω πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε να πει με κάποια δόση ειρωνείας ότι αυτοί οι τρεις ηγέτες φαίνονταν σαν να συνωμοτούσαν κατά της Αμερικής. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν υπήρξε καμία συνωμοσία και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο ή συνεννόηση με αυτόν τον σκοπό».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 12:12
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