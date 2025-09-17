ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κόλλιας: Να επεκταθεί σε όλες τις ΑΕ η παράταση διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων
Επιχειρήσεις
13:57 - 17 Σεπ 2025

Κόλλιας: Να επεκταθεί σε όλες τις ΑΕ η παράταση διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την επέκταση της παράτασης των προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων οριζόντια, σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, και όχι μόνο στη βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων, που προβλέπει το άρθρο 37 του νομοσχεδίου, «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα» στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είπε ότι υπάρχει πλήθος σχετικών αιτημάτων των επιχειρήσεων και των λογιστών-φοροτεχνικών τους προς το Επιμελητήριο.

Το αίτημα αυτό διατυπώνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Κόλλιας υπενθύμισε μάλιστα πως η παράταση των προθεσμιών κατά 50 ημέρες, το 2024, λειτούργησε υποστηρικτικά για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ είπε πως αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία σταθερού και διαφανούς περιβάλλοντος για επενδύσεις και ανάπτυξη: «Η συνεχής προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και η ενεργή στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Δεν παρέλειψε να επισημάνει, για ακόμα μια φορά, ότι «η λήξη του χρονικού ορίζοντα αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης πλησιάζει και η διασφάλιση ότι κανένα διαθέσιμο ποσό δεν θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, συνιστά ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Η δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από την Κεντρική Διοίκηση έως την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, είναι προϋπόθεση για τη μέγιστη αποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΞ: Στενή παρακολούθηση του «Πίρι Ρέις» - Διπλωματικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Στενή παρακολούθηση του «Πίρι Ρέις» - Διπλωματικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας

ΙΟΒΕ: Ενισχύθηκε τον Αύγουστο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΟΒΕ: Ενισχύθηκε τον Αύγουστο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

CNBC: Τι επιδιώκει το Λονδίνο από την επίσκεψη Τραμπ… εκτός των επιχειρηματικών συμφωνιών
Ειδήσεις

CNBC: Τι επιδιώκει το Λονδίνο από την επίσκεψη Τραμπ… εκτός των επιχειρηματικών συμφωνιών

Γκίντος (ΕΚΤ): Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τα επιτόκια – «Προσεκτική στάση» εν μέσω αβεβαιότητας
Ειδήσεις

Γκίντος (ΕΚΤ): Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τα επιτόκια – «Προσεκτική στάση» εν μέσω αβεβαιότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Φορολογία

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ειδήσεις

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών
Επιχειρήσεις

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ