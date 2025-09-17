ΥΠΕΞ: Στενή παρακολούθηση του «Πίρι Ρέις» - Διπλωματικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, η Αθήνα προχώρησε ήδη στην έκδοση anti-Navtex, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κίνηση του ερευνητικού σκάφους.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο σε εποικοδομητικό κλίμα. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών.

Όπως έκανε γνωστό, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής με στόχο την αποτροπή μεταναστευτικών ροών.

Η ενεργειακή και γεωπολιτική διάσταση Chevron

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για έρευνες στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης, καθώς η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι τα υπό έρευνα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την αδειοδότηση.

Η ελληνική παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σχετικά με το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών και θα έχει συναντήσεις με ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας και θα παραστεί στο δείπνο υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί τρεις τριμερείς συναντήσεις: Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας και Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει επίσης στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ενώ θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Επαφές Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στις ΗΠΑ

Τέλος, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και της αμερικανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κα Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.