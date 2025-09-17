ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΞ: Στενή παρακολούθηση του «Πίρι Ρέις» - Διπλωματικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας
Πολιτική
12:57 - 17 Σεπ 2025

ΥΠΕΞ: Στενή παρακολούθηση του «Πίρι Ρέις» - Διπλωματικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, η Αθήνα προχώρησε ήδη στην έκδοση anti-Navtex, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κίνηση του ερευνητικού σκάφους.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο σε εποικοδομητικό κλίμα. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών.

Όπως έκανε γνωστό, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής με στόχο την αποτροπή μεταναστευτικών ροών.

Η ενεργειακή και γεωπολιτική διάσταση Chevron

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για έρευνες στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης, καθώς η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι τα υπό έρευνα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την αδειοδότηση.

Η ελληνική παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σχετικά με το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών και θα έχει συναντήσεις με ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας και θα παραστεί στο δείπνο υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί τρεις τριμερείς συναντήσεις: Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας και Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει επίσης στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ενώ θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Επαφές Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στις ΗΠΑ

Τέλος, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και της αμερικανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κα Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 14:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεύτερη εκτίμηση Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2% στην ευρωζώνη
Οικονομία

Δεύτερη εκτίμηση Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2% στην ευρωζώνη

18 Έλληνες σχεδιαστές στήνουν ένα διαφορετικό fashion show στο Φεστιβάλ Αθηνών
Magazino

18 Έλληνες σχεδιαστές στήνουν ένα διαφορετικό fashion show στο Φεστιβάλ Αθηνών

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης με τηλεφώνημα Τραμπ – Μόντι για τις εντάσεις σε εμπόριο και Ρωσία
Ειδήσεις

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης με τηλεφώνημα Τραμπ – Μόντι για τις εντάσεις σε εμπόριο και Ρωσία

Στον αστερισμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με 15 ταινίες
Magazino

Στον αστερισμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με 15 ταινίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Να χτίσουμε πάνω στις εθνικές επιτυχίες – Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030
Πολιτική

Χατζηδάκης: Να χτίσουμε πάνω στις εθνικές επιτυχίες – Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία
Πολιτική

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»
Ειδήσεις

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:24

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «έληξε»

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 23:09

Wall Street: «Κόκκινος συναγερμός» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:00

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα

Πολιτική
08/07/2026 - 23:00

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Υγεία
08/07/2026 - 22:30

Μειώθηκε κατά 54% η τεστοστερόνη στους άνδρες – Οι αιτίες

Πολιτική
08/07/2026 - 22:00

Με την παρουσία Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Magazino
08/07/2026 - 21:30

Γιατί τα παιδιά εμπιστεύονται το ανθρώπινο βλέμμα αλλά όχι των ρομπότ

Πολιτική
08/07/2026 - 21:25

Βολές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Λάθος το μπλόκο στα F-35 – Δικαίωμα της Τουρκίας η απόκτησή τους

Πολιτική
08/07/2026 - 21:17

Η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά: Τα F-35, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 21:00

Τραμπ: «Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ με το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Πολιτική
08/07/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση

Πολιτική
08/07/2026 - 20:36

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Πολιτική
08/07/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις

Ειδήσεις
08/07/2026 - 20:15

Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 20:00

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 19:45

Blue Origin: Άνοιγμα Μπέζος σε επενδυτές για άντληση $10 δισ. και αποτίμηση $130 δισ.

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 19:29

Jumbo: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Capital Group Companies

Πολιτική
08/07/2026 - 19:11

Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 19:01

Ευρωαγορές: «Βουτιά» στα κόκκινα μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Πολιτική
08/07/2026 - 18:55

Χατζηδάκης: Να χτίσουμε πάνω στις εθνικές επιτυχίες – Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:49

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Πολιτική
08/07/2026 - 18:42

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:28

Στο «μικροσκόπιο» του FBI η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής για ξέπλυμα χρήματος

Πολιτική
08/07/2026 - 18:19

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

Εργασιακά
08/07/2026 - 18:11

Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 18:07

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 950.000 ίδιων μετοχών έναντι €14,8 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 18:07

Νοτοπούλου: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Όλα δείχνουν ΕΛΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/07/2026 - 17:56

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - ΥΦΑΝΤΗΣ»

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 17:53

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:49

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ