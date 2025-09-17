CNBC: Τι επιδιώκει το Λονδίνο από την επίσκεψη Τραμπ… εκτός των επιχειρηματικών συμφωνιών

Η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί πριν από το ταξίδι, δεν αποτελούν μόνο μια επιτυχία για τη δοκιμαζόμενη βρετανική κυβέρνηση, αλλά και μια πολυπόθητη ένεση εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η BlackRock, η Alphabet και η Blackstone είναι μερικές μόνο από τις εταιρείες που πρόκειται να υπογράψουν συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, δρομολογώντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε βρετανικά περιουσιακά στοιχεία. Ένας μεγάλος αριθμός ενεργειακών συμφωνιών έχει επίσης ανακοινωθεί, με το Λονδίνο να μιλά για μια «χρυσή εποχή» νέων ενεργειακών συνεργασιών, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας.

Οι επενδύσεις αυτές, ελπίζει η Βρετανία, δεν θα δημιουργήσουν μόνο θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων, αλλά θα προβληθούν και ως ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα.

Το Λονδίνο το έχει ανάγκη, σε μια περίοδο που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οι υπουργοί του κατηγορούνται ότι πλήττουν το επενδυτικό κλίμα με τις πρόσφατες αυξήσεις φόρων.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες από την επίσκεψη Τραμπ, καθώς στρώνει το «κόκκινο χαλί» στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία Μελάνια.

To CNBC παρουσιάζει τρία βασικά πράγματα που θα θέλει να αποκομίσει ο Στάρμερ από το ταξίδι Τραμπ.

Ανολοκλήρωτη εμπορική συμφωνία

Η Βρετανία προβάλλει συχνά τη «ειδική σχέση» της με τις ΗΠΑ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της που ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε εμπορική συμφωνία — ή «συμφωνία οικονομικής ευημερίας» — με τον Λευκό Οίκο τον Μάιο, ειδικά τη στιγμή που άλλοι σύμμαχοι δυσκολεύονταν στις διαπραγματεύσεις τους με τον Τραμπ.

Η ικανότητα της βρετανικής κυβέρνησης να βρεθεί στη «σωστή πλευρά» του προέδρου φάνηκε και από τον βασικό δασμό 10% που της επιβλήθηκε, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δασμό 25% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος υπέστη επιβάρυνση 50%.

Καθώς ο Τραμπ και ο Στάρμερ συναντώνται στο Chequers, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού, οι συνομιλίες αναμένεται να αγγίξουν το πώς θα γίνουν πραγματικότητα οι «δεσμεύσεις» της εμπορικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιβίβασή του στο Air Force One, δήλωσε πως είναι «έτοιμος να βοηθήσει» τη Βρετανία να βελτιώσει τη συμφωνία.

«Θέλουν να δουν αν μπορούν να εξευγενίσουν λίγο τη συμφωνία», είπε. «Κάναμε μια συμφωνία, είναι σπουδαία, και είμαι πρόθυμος να τους βοηθήσω… Θα δούμε αν μπορούν να πάρουν μια λίγο καλύτερη συμφωνία. Οπότε, θα μιλήσουμε γι’ αυτό».

Ο Άντονι Γκάρντνερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στο CNBC ότι η επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να ολοκληρωθούν οι αρχικές συμφωνίες:

«Η Βρετανία είναι εξαιρετικός τόπος για επενδύσεις, θα υπάρξουν πολλές ανακοινώσεις για επενδύσεις, όχι μόνο από χρηματοοικονομικές εταιρείες, αλλά και άλλες. Όμως ένας δεύτερος, βασικός στόχος είναι να προχωρήσει η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΗΒ, που παραμένει ανολοκλήρωτη», τόνισε.

Μηδενικοί δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο

Ένα από τα βασικά αγκάθια της συμφωνίας είναι οι δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο, με τη Βρετανία να επιδιώκει τη μείωση του 25% στο μηδέν, όπως είχε προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο.

Το ζήτημα είναι κρίσιμο για τη βρετανική χαλυβουργία, που βρίσκεται σε δεινή θέση με πολλές μονάδες να έχουν κλείσει ή να απειλούνται. Οι ΗΠΑ απορροφούν το 7% των συνολικών βρετανικών εξαγωγών χάλυβα, αξίας 370 εκατ. λιρών (505 εκατ. δολάρια) το 2024, σύμφωνα με το UK Steel. Οι βρετανικές βιομηχανίες υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα που εξάγονται είναι εξειδικευμένα και υψηλής αξίας, χωρίς να πλήττουν την αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, οι ελπίδες μπορεί να διαψευστούν. Το BBC μετέδωσε την Τετάρτη ότι μια συμφωνία για την κατάργηση των δασμών στις βρετανικές εξαγωγές χάλυβα έχει μπει «στον πάγο» επ’ αόριστον.

Ενίσχυση εμπιστοσύνης

Η βρετανική κυβέρνηση αναζητά σίγουρα και μια ψυχολογική τόνωση από την επίσκεψη Τραμπ, με τις επιχειρηματικές συμφωνίες να αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης τόσο στην ηγεσία των Εργατικών όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η κυβέρνηση Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό. Μέσα σε δύο εβδομάδες, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού, Άντζελα Ρέινερ, παραιτήθηκε λόγω σκανδάλου με φόρο κατοικίας, προκαλώντας ανασχηματισμό.

Στη συνέχεια, ο Στάρμερ απέπεμψε τον πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν — με την κρίση του πρωθυπουργού να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν είχε πλήρη γνώση του βάθους της φιλίας Μάντελσον-Έπσταϊν όταν του ανέθεσε τη θέση.

«Η επίσκεψη έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή για τους δύο ηγέτες και τις δύο χώρες, καθώς θα επιδιώξουν να προβάλουν ενότητα και καλή χημεία», δήλωσε στο CNBC η ειδικός γεωπολιτικού ρίσκου και αρθρογράφος του GZERO, Λίντσεϊ Νιούμαν.

«Πέρα από τις πολλές συμφωνίες που έχουν προαναγγελθεί, αυτή η επίσκεψη αφορά κυρίως την αλλαγή της εικόνας: να δείξουν ότι η διατλαντική σχέση παραμένει ζωντανή και ισχυρή και ότι θα συνεχίσουν να είναι παγκόσμιοι παίκτες», πρόσθεσε.Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος πριν την επίσκεψη, λέγοντας στο CNBC ότι ο πρόεδρος ανυπομονεί να είναι φιλοξενούμενος του βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Ουίνδσορ την Τετάρτη.

«Είναι ο μόνος ηγέτης που έχει προσκληθεί σε δύο επίσημες επισκέψεις. Θα είναι μια φανταστική μέρα αύριο… Μια καταπληκτική σειρά ημερών», ανέφερε.