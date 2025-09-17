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ΙΟΒΕ: Ενισχύθηκε τον Αύγουστο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:02 - 17 Σεπ 2025

ΙΟΒΕ: Ενισχύθηκε τον Αύγουστο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Ήπια άνοδος των προσδοκιών στη βιομηχανία κατέγραψε τον Αύγουστο ο ΙΟΒΕ, λόγω κυρίως της βελτίωσης των προβλέψεων της παραγωγής τους προσεχείς μήνες.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους στις 113,9 μονάδες (από 112,6 μον. ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (99,4 μον.).

Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τους εξωστρεφείς κλάδους να επηρεάζονται εντονότερα.

Οι διεθνείς αβεβαιότητες, καθώς και ενδεχόμενες νέες προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, παραμένουν.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού υποχώρησε στο 78,1% τον Ιούλιο (από 79,1% τον Απρίλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να ανέρχεται στους 5,0 μήνες από 7,2 μήνες τον Απρίλιο.

Μικτές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Ιούλιο. Ειδικότερα, άνοδος για τη Μεταποίηση (0,6%), εντονότερη για τα ΟρυχείαΛατομεία (2,3%), αλλά υποχώρηση για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-4,0%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Βασικά Μέταλλα (25,5%), αλλά υποχώρηση σε Τρόφιμα (-2,1%) και Φαρμακευτικά προϊόντα (-3,9%).

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