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Γκίντος (ΕΚΤ): Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τα επιτόκια – «Προσεκτική στάση» εν μέσω αβεβαιότητας
Ειδήσεις
13:16 - 17 Σεπ 2025

Γκίντος (ΕΚΤ): Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τα επιτόκια – «Προσεκτική στάση» εν μέσω αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική παρά τις γεωπολιτικές και εμπορικές προκλήσεις. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, τόνισε ότι η τράπεζα θα προσαρμόσει τη στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αβεβαιότητα που επικρατεί στις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κρατάμε όλες τις επιλογές ανοιχτές», είπε ο Γκίντος, μιλώντας στη Die Welt, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (17/9). «Εάν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε ανάλογα τη στάση μας. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τους επόμενους έξι μήνες, πρέπει να τον προσλάβουμε αμέσως».

Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο και την οικονομία ανθεκτική απέναντι σε αντίθετους ανέμους, όπως οι πόλεμοι και οι αμερικανικοί δασμοί, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για δεύτερη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές δεν αναμένουν περαιτέρω κινήσεις. Ο Γκίντος σχολίασε, επίσης, ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές «δεν κάνουν πάντα λάθος – αλλά δεν έχουν πάντα δίκιο επίσης».

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα», πρόσθεσε. «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με μεταβλητότητα· μια κεντρική τράπεζα, όμως, δεν μπορεί να είναι ευμετάβλητη. Γι’ αυτό πρέπει να ενεργούμε με προσοχή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Ερωτηθείς για τη γαλλική κρίση και τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας για περικοπές στον προϋπολογισμό, ο Γκίντος επανέλαβε ότι η ΕΚΤ δεν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο παρέμβασης με το εργαλείο κρίσης που θα της επέτρεπε να αγοράζει κρατικά ομόλογα.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών κρατικών ομολόγων, είναι ήρεμες και εύρυθμες», είπε. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις πιέσεων ρευστότητας και, από τη δική μας σκοπιά, τα spreads μεταξύ των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη δεν αποτελούν πηγή ανησυχίας αυτή τη στιγμή».

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