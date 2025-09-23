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Παράδοση 42ου F-16V από ΕΑΒ και Lockheed Martin – Συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης
Επιχειρήσεις
13:03 - 23 Σεπ 2025

Παράδοση 42ου F-16V από ΕΑΒ και Lockheed Martin – Συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης

Reporter.gr Newsroom
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Στην Πολεμική Αεροπορία παραδόθηκε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Με την παράδοση αυτή συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου, σηματοδοτώντας ένα κομβικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.

«Η σημερινή παράδοση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin. «Το F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

«Με την παράδοση του 42ου F-16V, το πρόγραμμα διανύει το μέσον της διαδρομής», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). «Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μένει στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο, σε συνεργασία με την ΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική».

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά 84 αεροσκάφη (σ.σ.: δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα). Η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσω πολυετών βιομηχανικών συνεργασιών.

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