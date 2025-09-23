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ΟΟΣΑ: Αναθεώρησε προς τα πάνω για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 - Ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει φανεί ακόμα
Ειδήσεις
12:54 - 23 Σεπ 2025

ΟΟΣΑ: Αναθεώρησε προς τα πάνω για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 - Ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει φανεί ακόμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη την Τρίτη (23/9), καθώς πολλές οικονομίες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από το αναμενόμενο μέχρι στιγμής.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% για το τρέχον έτος, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιουνίου για 2,9%. Οι προβλέψεις για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,9%.

Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ επίσης αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, στο 1,8% για το 2025, σε σύγκριση με την εκτίμηση του 1,6% του Ιουνίου. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να σημαίνει σημαντική πτώση σε σχέση με την ανάπτυξη 2,8% του 2024. Ο οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για τις ΗΠΑ το 2026.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε ο οργανισμός σε νέα έκθεσή του.

Ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει ακόμη φανεί

Σύμφωνα με το CNBC, ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», καθώς οι επενδύσεις και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα πολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένους δασμούς.

Οι εκτεταμένοι δασμοί στα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο, μετά από μήνες αλλαγών στην πολιτική, προσωρινών παύσεων και απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πλέον δασμολογικούς συντελεστές που φτάνουν το 50% στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες.

«Οι αμερικανικοί διμερείς δασμολογικοί συντελεστές έχουν αυξηθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες από το Μάιο. Ο συνολικός πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε περίπου 19,5% στα τέλη Αυγούστου, ο υψηλότερος συντελεστής από το 1933», ανέφερε ο ΟΟΣΑ και πρόσθεσε: «Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξήσεων των δασμών δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές – με πολλές αλλαγές να εισάγονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και τις εταιρείες να απορροφούν αρχικά ορισμένες αυξήσεις των δασμών μέσω των περιθωρίων κέρδους – αλλά γίνονται όλο και πιο ορατές στις επιλογές δαπανών, στις αγορές εργασίας και στις τιμές καταναλωτή».

Οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, καθώς ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλότερη ανεργία και λιγότερες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί.

Ο ΟΟΣΑ αναμένει πλέον ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα ανέλθει σε 3,4% στις χώρες του G20 το 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη του 3,6% του Ιουνίου. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω πιο απότομα, με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει πλέον αύξηση των τιμών κατά 2,7% το 2025, από 3,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 13:00
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