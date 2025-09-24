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Blue Star Chios: Σύλληψη πλοιάρχου και Α΄ μηχανικού μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου ναυτικού
Ναυτιλία
18:36 - 24 Σεπ 2025

Blue Star Chios: Σύλληψη πλοιάρχου και Α΄ μηχανικού μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου ναυτικού

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος. 

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Chios» (Ν.Π. 10883), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος με ειδικότητα καθαριστή, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου. Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας σοκ στο πλήρωμα και στους επιβάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 19:21
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