ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AS Company: Αύξηση τζίρου κατά 32,7% - Αύξηση EBITDA κατά 680.000 ευρώ
Επιχειρήσεις
21:15 - 25 Σεπ 2025

AS Company: Αύξηση τζίρου κατά 32,7% - Αύξηση EBITDA κατά 680.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος As Company πέτυχε αύξηση πωλήσεων στο Α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση πωλήσεων κατά +32,7%. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη του κλάδου παιχνιδιών, που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κατηγοριών: gadgets, παιδικά επιτραπέζια και επιτραπέζια ενηλίκων, stationery, art & craft και lifestyle προϊόντα και αφενός στη σημαντική συμβολή της νέας κατηγορίας προϊόντων βρεφανάπτυξης (+10,3%), στην οποία η Εταιρία εισήλθε το Δ’ τρίμηνο 2024.

Το EBITDA διαμορφώθηκε αυξημένο κατά €680 χιλ. σε σχέση με πέρυσι και ανέρχεται στο 16,18% των πωλήσεων.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι για το σύνολο της χρήσης 2025 οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν σε επίπεδα +10% υψηλότερα σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ορθή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση κατηγοριών που τον διαφοροποιούν από την υπόλοιπη αγορά, βελτιώνουν την κερδοφορία και διευρύνουν την πελατειακή του βάση.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο έχει πλέον εξελιχθεί πέρα από τα παραδοσιακά παιχνίδια, προσφέροντας εμπειρίες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης για όλες τις ηλικίες, από 0 έως 99 ετών. Η στρατηγική αυτή μετατρέπει τον Όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο Growth & Play Experiences Provider, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων, στις 08.09.2025 υπογράφηκε το οριστικό συμβόλαιο πώλησης εννέα (9) ακινήτων στην Ελούντα Λασιθίου, συνολικού τιμήματος €3,0 εκ., με απόδοση επένδυσης 40%. Παράλληλα, για τα επενδυτικά ακίνητα στα Μάταλα Ηρακλείου προχωρά η εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και η διαδικασία αδειοδοτήσεων με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους.

Ο Όμιλος συνεχίζει επίσης να εξετάζει πιθανές εξαγορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα δίκτυα διανομής του. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στη Γαλλία, μία από τις κορυφαίες αγορές παιχνιδιών στην Ευρώπη, όπου τα προϊόντα μας έχουν ήδη παρουσία και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ενίσχυση συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και σε δράσεις ESG. Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, συνεργάτες και κοινωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Υγεία

Νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Amazon: Πρόστιμο - μαμούθ 2,5 δισ. δολαρίων για εξαπάτηση πελατών στις συνδρομές Prime
Επιχειρήσεις

Amazon: Πρόστιμο - μαμούθ 2,5 δισ. δολαρίων για εξαπάτηση πελατών στις συνδρομές Prime

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» λόγω ανησυχιών για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» λόγω ανησυχιών για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου
ΕΜΠΟΡΙΟ

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.
Σχόλια Αγοράς

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με Πολάκη, Δούρου, Παππά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ