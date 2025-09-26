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Ρεκόρ ζήτησης για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Κομβικός ο ρόλος της Alpha Bank
Επιχειρήσεις
17:06 - 26 Σεπ 2025

Ρεκόρ ζήτησης για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Κομβικός ο ρόλος της Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank κατέκτησε την πρώτη θέση στην ιστορική ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς συγκέντρωσε πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αναλαμβάνοντας τον ρόλο συμβούλου, συντονιστή και βασικού αναδόχου.

Σε ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας τονίζεται ότι το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει τόσο την υψηλή τεχνογνωσία της όσο και το σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με το επενδυτικό κοινό.

Η επιτυχία έρχεται να προστεθεί στη μακρόχρονη συνεργασία της Alpha Bank με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο το 2007, αλλά και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.

Η πρόσφατη 7ετής έκδοση ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη, καθώς η ζήτηση έφτασε τα 1,2 δισ. ευρώ —το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχη διαδικασία στην εγχώρια αγορά— και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,20%. Συνολικά συμμετείχαν περίπου 16.000 ιδιώτες επενδυτές, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές δυνατότητες τόσο της εταιρείας όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν πλέον άνω του 50% της λειτουργικής του κερδοφορίας, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την Αττική Οδό, την υπό παραχώρηση Εγνατία Οδό, αλλά και τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον κλάδο της ενέργειας.

Η νέα έκδοση θα λειτουργήσει ως μοχλός για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ του Ομίλου, ενισχύοντας την ικανότητά του να υλοποιεί φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 17:19
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