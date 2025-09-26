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Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θετικός για εξαγορά Alpha Bank από UniCredit &amp; κοινού ευρωπαϊκού χρέους για άμυνα
Πολιτική
15:54 - 26 Σεπ 2025

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θετικός για εξαγορά Alpha Bank από UniCredit & κοινού ευρωπαϊκού χρέους για άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, παραχώρησε συνέντευξη στο Bloomberg το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας βασικούς άξονες της ελληνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι παρατηρείται κίνηση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση κοινού χρέους με στόχο τη στήριξη αύξησης των αμυντικών δαπανών της ΕΕ. «Η Ελλάδα και εγώ προσωπικά πάντα στηρίζουμε την κοινή χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής Άμυνας και χαίρομαι που χώρες που είχαν αντίθετη άποψη, όπως η Γερμανία, προστρέχουν πλέον στη δική μας», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα αποτελούν «επιτυχία της πολιτικής μας» και πως η ανάπτυξη συνδυάζεται με τη μείωση φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη. Όπως επισήμανε, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις αρχές του 2026, φέρνοντας ουσιαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα των πολιτών.

Αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιονομικά και πολιτικά προβλήματα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Κανείς δεν μπορεί να νικήσει τις αγορές. Οι κυβερνήσεις πρέπει να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις για να διατηρούν τα οικονομικά τους σε τάξη. Ελπίζω η Γαλλία να σταθεροποιηθεί, καθώς η κατάσταση των οικονομιών της επηρεάζει και τη δική μας».

Σχετικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι για να συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερη ανάπτυξη, αύξηση επενδύσεων και βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων. «Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και πιθανόν να έχουμε και φέτος πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και στόχος μου είναι να μειώσουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη», δήλωσε.

Στην συνέχεια, αναφερόμενος στις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την έκθεση Ντράγκι και ότι πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχουν υλοποιηθεί. «Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φοράμε δύο καπέλα και για κάποιες χώρες, το ευρωπαϊκό καπέλο γίνεται πολύ μικρό», παραδέχθηκε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε θετικός σε ενδεχόμενη εξαγορά της Alpha Bank από την ιταλική UniCredit. «Αν εννοούμε αυτά που λέμε, περί τραπεζικής ένωσης, θα πρέπει να προάγουμε τέτοιες κινήσεις. Είμαι υπέρ τέτοιων συναλλαγών».

Τέλος, σε ερώτηση για το κατά πόσον θα εισερχόταν μετά τις βουλευτικές εκλογές σε κυβέρνηση συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Ο στόχος της ΝΔ είναι να επιτύχουμε την αυτοδύναμη πλειοψηφία, οι εκλογές απέχουν 18 μήνες. Φυσικά, εάν ο ελληνικός λαός αποφασίσει διαφορετικά, θα πρέπει να σεβαστούμε τη βούλησή του», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 16:02
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