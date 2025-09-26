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Ξεπέρασαν το 1,6 εκατ. οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες: Σαντορίνη και Μύκονος στην κορυφή
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:09 - 26 Σεπ 2025

Ξεπέρασαν το 1,6 εκατ. οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες: Σαντορίνη και Μύκονος στην κορυφή

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια της βασικής τουριστικής περιόδου του 2025, πάνω από 1,6 εκατομμύρια επιβάτες κατέφθασαν αεροπορικώς στα νησιά των Κυκλάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και επεξεργάστηκε η MTC GROUP.

Συγκεκριμένα, μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2025, η Σαντορίνη δέχθηκε 818.551 επιβάτες, η Μύκονος 604.963, η Πάρος 124.390, η Νάξος 83.345, η Μήλος 41.033 και η Σύρος 6.630. Ωστόσο, η κατάταξη των νησιών διαφοροποιείται αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των λειτουργούντων επιχειρήσεων σε κάθε προορισμό. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 1.402 επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης στη Σαντορίνη, 676 στη Νάξο, 621 στη Μύκονο, 596 στην Πάρο, 574 στη Μήλο και 207 στη Σύρο.

Αναλυτικά οι αφίξεις ανά μήνα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σαντορίνη: 67.150 επιβάτες τον Απρίλιο, 126.099 το Μάιο, 173.431 τον Ιούνιο, 226.778 τον Ιούλιο και 225.093 τον Αύγουστο.

Μύκονος: 25.022 τον Απρίλιο, 67.856 το Μάιο, 130.614 τον Ιούνιο, 193.710 τον Ιούλιο και 187.761 τον Αύγουστο.

Πάρος: 9.901 τον Απρίλιο, 20.130 το Μάιο, 28.718 τον Ιούνιο, 33.764 τον Ιούλιο και 31.877 τον Αύγουστο.

Νάξος: 7.129 τον Απρίλιο, 11.712 το Μάιο, 20.749 τον Ιούνιο, 22.982 τον Ιούλιο και 20.773 τον Αύγουστο.

Μήλος: 2.145 τον Απρίλιο, 6.279 το Μάιο, 10.687 τον Ιούνιο, 11.203 τον Ιούλιο και 10.719 τον Αύγουστο.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος όγκος των αφίξεων συγκεντρώθηκε τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα:

Στη Νάξο οι αφίξεις του Μαΐου ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Στη Μύκονο, οι μεγαλύτεροι όγκοι καταγράφηκαν τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Στην Πάρο παρατηρήθηκε σταθερή αυξητική πορεία από τον Μάιο έως τον Αύγουστο.

Στη Σύρο, παρά τον μικρό συνολικό αριθμό αφίξεων, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη συνέβαλε σε ικανοποιητικές επιδόσεις κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι Κυκλάδες συνεχίζουν να αποτελούν δημοφιλή αεροπορικό προορισμό κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, με τη Σαντορίνη και τη Μύκονο να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις αφίξεις, ενώ τα υπόλοιπα νησιά παρουσιάζουν σημαντική και σταθερή ανάπτυξη τουριστικής κίνησης.

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