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Δύο ενεργές δράσεις ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Παραδείγματα και συμβουλές για σωστή επιλογή
Επιχειρήσεις
08:52 - 27 Σεπ 2025

Δύο ενεργές δράσεις ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Παραδείγματα και συμβουλές για σωστή επιλογή

Reporter.gr Newsroom
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Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων της VK PREMIUM, «συχνά μια επιχείρηση έχει καθορίσει το επενδυτικό πλάνο και τις δαπάνες που θέλει να πραγματοποιήσει αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο ΕΣΠΑ είναι το πιο κατάλληλο, δηλαδή αν θα πρέπει να επιλέξει την Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή την Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων από την Περιφέρεια Αττικής».

Όπως είναι αναμενόμενο, η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Το κάθε πρόγραμμα καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Σε αυτόν τον συγκριτικό οδηγό παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο δράσεων, και με τη βοήθεια παραδειγμάτων θα δείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα στην αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε επιχείρησης.

Δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής»

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής σε κλάδους όπως η παραγωγή τροφίμων, τα ξενοδοχεία οι μεταφορές, η επισκευή σκαφών, η ανακύκλωση, η κατασκευή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών.

Στόχος της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη. Δίνει προτεραιότητα σε επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση πράσινων τεχνολογιών.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 κλεισμένες χρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση από 50% έως 65% και αφορά επενδύσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 30.000€ έως 200.000€.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo), θα τηρηθεί δηλαδή σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες: νέος εξοπλισμός, αυτοματισμοί, αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ψηφιακά εργαλεία, πιστοποιήσεις, πρόσληψη προσωπικού.

Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ έχει ως βασικό στόχο να αναπτύξει την διεθνή παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στηρίζει υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν εκτός Ελλάδας, χρηματοδοτώντας επενδύσεις σε εξοπλισμό και μηχανήματα, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, δράσεις προβολής, branding και ψηφιακής διαφήμισης, και πιστοποιήσεις.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση και απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο στο 2024.

Το πρόγραμμα αφορά μόνο επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές ή που πρόκειται να τις πραγματοποιήσουν στα επόμενα έτη.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά επένδυση είναι 80.000 € ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στις 200.000€

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Ποσοστό Επιδότησης:

  • 40% για επενδυτικά σχέδια στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο
  • 50% για επενδυτικά σχέδια στις υπόλοιπες περιφέρειες

Παραδείγματα εφαρμογής

Παράδειγμα 1 – Ανάπτυξη σε διεθνείς αγορές

Μια μικρομεσαία εταιρεία παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων από τη Βοιωτία σχεδιάζει να προωθήσει μια σειρά προϊόντων σε ευρωπαϊκές αγορές. Θέλει να συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις, να πιστοποιήσει τα προϊόντα της και να δημιουργήσει μια ισχυρή online παρουσία σε ξένες γλώσσες.

Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η κατάλληλη, καθώς υποστηρίζει εξαγωγικές στρατηγικές και ενέργειες διεθνούς προβολής.

Παράδειγμα 2 – Εκσυγχρονισμός στην Αττική

Μια οικογενειακή μονάδα παραγωγής παγωτού στην Αθήνα θέλει να επενδύσει σε νέα μηχανήματα χαμηλής κατανάλωσης, να αυτοματοποιήσει μέρος της παραγωγής και να αναβαθμίσει το σύστημα ψύξης της. Έτσι θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα αυξήσει την παραγωγικότητα.

Εδώ ταιριάζει απόλυτα το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, που καλύπτει επενδύσεις εκσυγχρονισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πώς να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα

Αν έχετε εξαγωγικούς στόχους θέλετε να τοποθετηθείτε σε διεθνείς αγορές και η επιχείρηση έχει έδρα εκτός Αττικής, στραφείτε στο ΕΣΠΑ Εξωστρέφεια.

Αν βρίσκεστε στην Περιφέρεια Αττικής, είστε μικρή επιχείρηση και η προτεραιότητά σας είναι η αναβάθμιση του εξοπλισμού, η μείωση του ενεργειακού κόστους και ο εκσυγχρονισμός, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής είναι το καταλληλότερο.

Δείτε περισσότερα στο https://tinyurl.com/espa-exostrefeia-pep-attiki

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