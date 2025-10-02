Grand Hyatt Athens: Πώς έχτισε κερδοφορία το 2024

Πατώντας στη δυναμική του προοριμού «Αθήνα», στη δύναμη του εμπορικού «σήματος» της Hyatt, αλλά και στη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων εστίασης και συνεδρίων, το πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, στη Λεωφόρο Συγγρού, κατέγραψε για τη χρήση του 2024 - μετά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αναμόρφωσης, που μεταμόρφωσε από το 2018 τη μονάδα αλλά και την πανδημία - για πρώτη φορά κερδοφορία.

Και βέβαια το εν λόγω ξενοδοχείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο αστικό, του παγκόσμιου κολοσσού, Blackstone Group, που έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα. Συνολικά, η Blackstone, μέσω της HIP, διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο 73 ξενοδοχείων με 22.000 δωμάτια σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Τα πρώτα οριακά κέρδη

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, της Acropolis Hotel Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρικής της Hotel Investment Partners (HIP), που ελέγχεται από την Blackstone Group, τα έσοδα της χρήσης 2024, ανήλθαν σε 45,24 εκατ. ευρώ, έναντι 33,11 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 36,6%. Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 106.555 ευρώ, έναντι ζημιών 2.394.698 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το Grand Hyatt Athens, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως το 2023, αφού το 2022 πρόσθεσε 215 δωμάτια στη δυναμικότητα του σήμερα διαθέτει 548 δωμάτια και 56 σουίτες και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, κατάγραψε άνοδο εσόδων σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα.

Αναλυτικά, ανά τομέα δραστηριότητας του πολυτελούς ξενοδοχείου, τη διαχείριση του οποίου έχει η Kokari Limited, συμφερόντων της «Y&T Daskalantonakis KNOSSIAN Group», καταγράφεται η παρακάτω εικόνα:

-τα έσοδα δωματίων ανήλθαν σε 31,71 εκατ. ευρώ (από 23,7 εκατ. το 2023),

-τα επισιτιστικά έσοδα (εστίαση) σε 9,87 εκατ. ευρώ (από 7,25 εκατ.),

-τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,65 εκατ. ευρώ (από 2,16 εκατ.).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη χρηματοοικονομική έκθεση της χρήσης 2024, «κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς συνεχίστηκε η σημαντική ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος, μία τάση η οποία είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα την επάνοδο της απολεσθείσας δυναμικής των ξενοδοχείων σε επίπεδο εσόδων και τη βελτίωση των συνολικών εσόδων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αντίστοιχη χρήση, πριν την κρίση της πανδημίας (2019).

Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στους παράγοντες που επηρεάζουν το μείγμα των πωλήσεων, αφού παρατηρείται πλέον μεγάλη αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό αναψυχής, με αυξημένη μέση τιμή δωματίου, ενώ ο συνεδριακός τουρισμός και τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν πλέον αρχίσει να επανακάμπτουν δυναμικά».

Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει και προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πληθωριστικές πιέσεις, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Παρά τα προβλήματα αυτά, οι προοπτικές για το 2025 εκτιμώνται θετικές, με αύξηση αφίξεων τόσο στην Αθήνα όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.