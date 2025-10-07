ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπρατάκος: Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος
Επιχειρήσεις
10:12 - 07 Οκτ 2025

Μπρατάκος: Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή την κατάθεση στην Βουλή του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε: «Η κατάθεση του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 καταγράφει με σαφήνεια τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας: για έκτη συνεχόμενη χρονιά η χώρα μας προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία να μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και το δημόσιο χρέος να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια κράτους, επιχειρήσεων και εργαζομένων. Παράλληλα, δείχνει ότι η οικονομική πολιτική κινείται με σταθερότητα και υπευθυνότητα, δημιουργώντας προοπτικές για διατηρήσιμη ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Ωστόσο, για να μετατραπούν οι θετικές δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιδόσεις σε ισχυρή, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, απαιτείται επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς:

  • Μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
  • Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, που παραμένουν βαρίδια για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και κατεδάφιση του πελατειακού κράτους, με διαφάνεια και λογοδοσία.
  • Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, καθώς η καθυστέρηση αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσεις.
  • Εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, ώστε οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους και να πάνε μπροστά.
  • Στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων που καινοτομούν, εξάγουν και αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη, αλλά και να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε η ελληνική οικονομία να κάνει το επόμενο βήμα: από τη σταθερότητα στην ουσιαστική ανταγωνιστικότητα και από την ανάπτυξη στη διατηρήσιμη ευημερία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την ειρήνη στη Γάζα – Προωθούμε μεταρρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις στο εσωτερικό
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την ειρήνη στη Γάζα – Προωθούμε μεταρρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις στο εσωτερικό

Κυβερνητικές πηγές: Οι 25 μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2025
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Οι 25 μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2025

Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά και του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά και του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου
Επιχειρήσεις

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: Με νομοθετική ρύθμιση θα αναγράφονται στα βασικά προϊόντα τόσο η τιμή πώλησης όσο και η πρώτη τιμή παραγωγής

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ