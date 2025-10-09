ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας
Ειδήσεις
14:31 - 09 Οκτ 2025

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Reporter.gr Newsroom
Η Σουηδική Ακαδημία απένειμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Λάσλο Κρασναχορκάι «για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του, το οποίο, μέσα στο επίκεντρο της αποκαλυπτικής φρίκης, επιβεβαιώνει εκ νέου τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Μάτς Μαλμ, μόνιμος γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, σε συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη την Πέμπτη (9/10).

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι, γεννημένος το 1954 στην Ουγγαρία, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους συγγραφείς. Με έργα όπως Ο χορός του Σατανά και Η μελαγχολία της αντίστασης, έχει διαμορφώσει ένα αναγνωρίσιμο, πυκνό και αποκαλυπτικό ύφος, όπου η παρακμή, η μοναξιά και η αναζήτηση νοήματος συνθέτουν έναν κόσμο υπαρξιακής έντασης. Το 2015 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Man Booker, ενώ η γραφή του, βαθιά φιλοσοφική και ποιητική, τον έχει αναδείξει σε εμβληματική μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Οι υποψηφιότητες για το Νόμπελ Λογοτεχνίας — βραβείο που τιμά το συνολικό έργο ενός συγγραφέα — παραμένουν μυστικές για 50 χρόνια. Κάθε χειμώνα, τα 18 μέλη της Ακαδημίας, καθώς και εκπρόσωποι ομότιμων ιδρυμάτων, πρόεδροι λογοτεχνικών εταιρειών, καθηγητές λογοτεχνίας και γλωσσολογίας και προηγούμενοι βραβευμένοι, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις. Την άνοιξη, μια μικρότερη επιτροπή περιορίζει τη λίστα των υποψηφίων σε πέντε, τους οποίους εξετάζει στη συνέχεια η Ακαδημία.

Τις εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση του νικητή, εντείνεται η φημολογία μεταξύ αναγνωστών και στοιχηματικών εταιρειών. Φέτος, τα προγνωστικά ευνοούσαν τον Κρασναχορκάι — τον οποίο η Αμερικανίδα κριτικός Σούζαν Σόνταγκ είχε αποκαλέσει κάποτε «τον μάστορα της αποκάλυψης» στη σύγχρονη λογοτεχνία — και την Καν Σουέ, ενώ μεταξύ των διαχρονικών διεκδικητών περιλαμβάνονταν ο Χαρούκι Μουρακάμι και ο Σαλμάν Ρούσντι.

Το 2024, η μυθιστοριογράφος Χαν Κανγκ κέρδισε το Νόμπελ, η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που τιμήθηκε με το βραβείο, «για την έντονη ποιητική της πρόζα που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και αποκαλύπτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής». Το 2023 βραβεύτηκε ο Νορβηγός μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Γιον Φόσσε, ενώ το 2022 η Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ακαδημία ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων Φυσικής, Ιατρικής και Χημείας· το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, ενώ το Νόμπελ Οικονομικών θα ακολουθήσει τη Δευτέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 15:28
