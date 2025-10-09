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Πειραιώς: Χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:07 - 09 Οκτ 2025

Πειραιώς: Χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συνεχίζει τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προσφέροντας επιπλέον επιδότηση επιτοκίου έως 5% και διάρκεια έως 5 έτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιδότηση ισχύει για νέα δάνεια με εκταμίευση έως 31.12.2025. Οι πόροι του προγράμματος θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια με ευνοϊκούς όρους και με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 10.000€ έως 5.000.000€ και διάρκεια από 2 έως και 12 έτη. Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες, νέοι αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων για επιλέξιμες επενδύσεις. Ως επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά: καινούργιος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός, όπως τρακτέρ, αμελκτικές μηχανές, ταινίες μεταφοράς, παρελκόμενα, εξοπλισμός θερμοκηπίων, περίφραξη, μελισσοκομικός εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο, πολυετείς καλλιέργειες.

Η Πειραιώς, αρωγός σε κάθε βήμα των αγροτών, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της Δράσης, ότι μπορούν να υποβάλλουν την απαραίτητη αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος, ο επιχειρηματίας/αγρότης μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Πειραιώς, προσκομίζοντας το έντυπο της αίτησης από το ΠΣΚΕ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του προγράμματος, ώστε να προχωρήσει το αίτημα χρηματοδότησής του.

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η επιδότηση του επιτοκίου και η εγγύηση, που παρέχεται από το ΕΤαΕ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου, δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

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