Δυναμική παρουσία της Europa στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025», που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Με εντυπωσιακό περίπτερο 400 τ.μ., η Europa παρουσίασε λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και ενεργειακή απόδοση, αναδεικνύοντας τις καινοτόμες σειρές συστημάτων αλουμινίου. Το κυρτό σύστημα EMF 60 Hybrid στην είσοδο του περιπτέρου ξεχώρισε και κέντρισε τα βλέμματα.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν προϊόντα σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες δόμησης και βιωσιμότητας, καθώς και να δουν τα συστήματα αλουμινίου σε πραγματικό μέγεθος μέσω εφαρμογών εικονικής (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Η εταιρεία παρουσίασε, επίσης, δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους αφιερωμένους στη σειρά podcasts «Advise to Young Architects» και στη νέα στρατηγική συνεργασία με την Credia Bank, αναδεικνύοντας τη στήριξη προς τους νέους αρχιτέκτονες και τη σημασία των συνεργατών που αναζητούν ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές λύσεις για τα έργα τους.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Europa συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εμπόρους και κατασκευαστές αλουμινίου, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το δίκτυο συνεργατών της. Η δυναμική παρουσία της Europa επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη σταθερή πορεία ανάπτυξης και πρωτοπορίας της στον τομέα του αλουμινίου, στηρίζοντας παράλληλα τον ελληνικό σχεδιασμό και την εγχώρια παραγωγή.