ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δυναμική παρουσία της Europa στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»
Επιχειρήσεις
17:22 - 15 Οκτ 2025

Δυναμική παρουσία της Europa στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025», που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Με εντυπωσιακό περίπτερο 400 τ.μ., η Europa παρουσίασε λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και ενεργειακή απόδοση, αναδεικνύοντας τις καινοτόμες σειρές συστημάτων αλουμινίου. Το κυρτό σύστημα EMF 60 Hybrid στην είσοδο του περιπτέρου ξεχώρισε και κέντρισε τα βλέμματα.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν προϊόντα σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες δόμησης και βιωσιμότητας, καθώς και να δουν τα συστήματα αλουμινίου σε πραγματικό μέγεθος μέσω εφαρμογών εικονικής (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Η εταιρεία παρουσίασε, επίσης, δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους αφιερωμένους στη σειρά podcasts «Advise to Young Architects» και στη νέα στρατηγική συνεργασία με την Credia Bank, αναδεικνύοντας τη στήριξη προς τους νέους αρχιτέκτονες και τη σημασία των συνεργατών που αναζητούν ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές λύσεις για τα έργα τους.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Europa συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εμπόρους και κατασκευαστές αλουμινίου, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το δίκτυο συνεργατών της. Η δυναμική παρουσία της Europa επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη σταθερή πορεία ανάπτυξης και πρωτοπορίας της στον τομέα του αλουμινίου, στηρίζοντας παράλληλα τον ελληνικό σχεδιασμό και την εγχώρια παραγωγή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΝΤ: Μείωση στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% το 2026
Οικονομία

ΔΝΤ: Μείωση στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% το 2026

Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας
Πολιτική

Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026
Magazino

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία
Εμπορεύματα

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ