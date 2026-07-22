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Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026
Magazino
14:40 - 22 Ιουλ 2026

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με το νέο Travel Trends Report 2026 του Mastercard Economics Institute (MEI), οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν την ευρωπαϊκή ήπειρο για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει, δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη προσοχή στην αξία που αποκομίζουν από κάθε ταξίδι.

Ισχυρή δυναμική των ευρωπαϊκών πόλεων

Η Ευρώπη διατηρεί σταθερά τη θέση της ως βασικός πυλώνας της παγκόσμιας ταξιδιωτικής δραστηριότητας, με έξι από τους δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς να βρίσκονται στην ήπειρο. Τα στοιχεία για την περίοδο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αυξημένη σε σύγκριση με πέρυσι.

Το Παρίσι αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κορυφαίος διεθνής ταξιδιωτικός κόμβος. Ακολουθούν το Άμστερνταμ και οι Βρυξέλλες, ενώ Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Φρανκφούρτη σημειώνουν επίσης σημαντική αύξηση στις εισερχόμενες ροές.

Οι εμπειρίες στο επίκεντρο των ταξιδιωτικών επιλογών

Η έκθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των εμπειριών κατά την επιλογή προορισμού. Οι επισκέπτες αναζητούν όλο και περισσότερο δραστηριότητες που συνδέονται με την τοπική κουλτούρα, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία και τον τρόπο ζωής κάθε περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού εμπειριών.

Μεγαλύτερη έμφαση στην αξία και το κόστος

Το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών επιλογών. Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και ενέργειας επηρεάζουν το κόστος μετακίνησης και διαμονής, ενώ οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι διαφορετικοί ρυθμοί αύξησης των εισοδημάτων οδηγούν τους καταναλωτές σε πιο προσεκτικό σχεδιασμό των ταξιδιών τους. Παρόλα αυτά, η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή, με τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στις ταξιδιωτικές εμπειρίες, αναζητώντας καλύτερη σχέση αξίας και κόστους.

Άνοδος των σιδηροδρομικών ταξιδιών

Ιδιαίτερα αυξημένο παρουσιάζεται και το ενδιαφέρον για τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη. Οι τουριστικές δαπάνες για μετακινήσεις με τρένο αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο 2022–2025, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες δίνουν έμφαση όχι μόνο στον προορισμό αλλά και στην ίδια τη διαδρομή.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον και για πολυτελή σιδηροδρομικά ταξίδια, ιδιαίτερα από ταξιδιώτες της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe του Mastercard Economics Institute δήλωσε σχετικά: «Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ταξιδιωτική δραστηριότητα στην Ευρώπη παραμένει ανθεκτική. Καθώς οι ταξιδιωτικές συνήθειες επιστρέφουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, βλέπουμε τους Ευρωπαίους να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία, την προσιτή τιμή και τις ουσιαστικές εμπειρίες ».

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