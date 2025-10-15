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Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας
Πολιτική
17:12 - 15 Οκτ 2025

Κατρίνης: Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη απορρύθμισης, όχι σταθερότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, δεν αποτελεί δύναμη σταθερότητας αλλά απορρύθμισης και αποσταθεροποίησης – στην εργασία, στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου και στην κοινωνική συνοχή. Με αυτή τη διαπίστωση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, δίκαιη εργασία σημαίνει ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων που αυξάνουν τους μισθούς, σαφείς κανόνες προστασίας των εργαζομένων και προοπτική για τη νέα γενιά. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προωθεί ατομικές συμβάσεις και αποδυναμώνει τους θεσμούς εκπροσώπησης των εργαζομένων.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επίμονα ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αύξηση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις, γιατί εκεί παράγεται δίκαιη αύξηση μισθών. Η χώρα μας, με επιλογή της κυβέρνησης, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση», επισήμανε.

Παραθέτοντας επίσημα στοιχεία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, με ποσοστό μόλις 19% έναντι 80% που είναι ο στόχος στην ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή είναι «πρωταθλήτρια» στην υπερεργασία, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη, καθώς οι χαμηλοί μισθοί δεν επαρκούν. Το μοντέλο αυτό, είπε, καθηλώνει τα εισοδήματα, εντείνει την ανασφάλεια και ωθεί τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, η ίδια πολιτική απορρύθμισης αποτυπώνεται και σε άλλους τομείς:

  • στο δημόσιο σύστημα υγείας, που όπως είπε «καταρρέει»,
  • στους θεσμούς, με μια κυβέρνηση που «συγκαλύπτει ευθύνες»,
  • και στη Δικαιοσύνη, η οποία «χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, έκανε λόγο για «τείχη σιωπής» και υπεκφυγές, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος που κατέφυγε σε απεργία πείνας για να μάθει την αλήθεια και – όπως είπε – «αντιμετωπίστηκε με απαξίωση από κυβερνητικά στελέχη». «Η Δημοκρατία έχει ενσυναίσθηση», σημείωσε, «μόνο όσοι έχουν αυταρχικές αντιλήψεις θεωρούν την ανθρωπιά αδυναμία».

Επέκρινε, ακόμη, την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την ανάπλαση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, λέγοντας ότι αποτυπώνει «την αντίληψη του κράτους ως εργαλείου επίδειξης ισχύος και όχι ως εγγυητή του δικαίου».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «οργανωμένο δίκτυο πελατειακών εξυπηρετήσεων εις βάρος των αγροτών και της παραγωγικής Ελλάδας». Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για την ακρίβεια, που, όπως είπε, «στραγγαλίζει την καθημερινότητα των πολιτών», με τα ενοίκια και τα τρόφιμα να έχουν γίνει απλησίαστα και το ενεργειακό κόστος δυσβάσταχτο.

Κλείνοντας, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια διαφορετική πορεία:

  • Ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για αύξηση του πραγματικού εισοδήματος,
  • Στήριξη της παραγωγικής οικονομίας,
  • Αντιμετώπιση της ακρίβειας,
  • Διαφάνεια και ισχυρούς θεσμούς.

«Η αληθινή σταθερότητα», κατέληξε, «είναι η ανασυγκρότηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την Πολιτεία, η στήριξη της εργασίας και η επαναφορά της Δημοκρατίας στο ύψος της».

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