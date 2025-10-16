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Υπόγραφή τελικής συμφωνίας για την επένδυση της Global Wealth PLC στην Wealthyhood
Επιχειρήσεις
10:00 - 16 Οκτ 2025

Υπόγραφή τελικής συμφωνίας για την επένδυση της Global Wealth PLC στην Wealthyhood

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία GlobalWealth Group PLC (η «GW»), σε συνέχεια της συμφωνίας όρων που ανακοινώθηκε στις 02 Απριλίου 2025, κι επίσημα έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση για την υπογραφή τελικής συμφωνίας με την εταιρεία Wealthyhood Ltd («Wealthyhood»). Η τελική συμφωνία υπεγράφη στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέποντας ότι η GW θα καταλήξει δυνητικά με ποσοστό συμμετοχής 34,20% στο εκδοθέν κεφάλαιο της εταιρείας ή 32,04% σε πλήρως απομειωμένη βάση (fully diluted basis), καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την GW ως τον Κύριο Επενδυτή (Lead Investor).
Στρατηγική Σημασία της Επένδυσης

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της GW, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυλώνα στον κλάδο του wealthtech.

Η Wealthyhood είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα στην Αγγλία και την Ουαλία και καταχωρημένη έδρα στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσφατα, η Wealthyhood προχώρησε στη σύσταση της Wealthyhood Europe, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και αποτελεί 100% θυγατρική της Αγγλικής εταιρείας. Η Wealthyhood αποτελεί μια πρωτοποριακή επενδυτική πλατφόρμα που έχει προσελκύσει πάνω από 60.000 ενεργούς χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατα στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση που καθιστά τις επενδύσεις προσιτές και εύκολες για όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων, εμπειρίας ή διαθέσιμου κεφαλαίου, με γνώμονα την ενδυνάμωση και καθοδήγηση των χρηστών μέσα από ένα εύχρηστο και μοντέρνο περιβάλλον.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Wealthyhood επεκτείνει τη στρατηγική της και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), όπου ήδη αναπτύσσει έναν ολοκληρωμένο AI Co-pilot. Αυτή η καινοτομία έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μαθαίνουν, ερευνούν, πλοηγούνται και διαχειρίζονται τις επενδύσεις τους σε βάθος χρόνου.

Η στρατηγική επένδυση, αναμένεται να επιτρέψει στη Wealthyhood να επεκτείνει τα προϊόντα της σε νέες αγορές και να πραγματοποιήσει διασταυρούμενες πωλήσεις σε τομείς και χώρες όπου δεν έχει επί του παρόντος πρόσβαση. Ως εκ τούτου, αμφότερα μέρη αναγνωρίζουν ότι η επένδυση αποτελεί τη θεμελίωση μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας.

Σε αυτά τα πλαίσια, η συμφωνία περιλαμβάνει, επιπλέον, πρόβλεψη για σύναψη ξεχωριστής εμπορικής συμφωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.

Δομή Συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει:
Εισφορά Νέων Κεφαλαίων (£845.000).
Μετατροπή Προγενέστερης Χρηματοδότησης (£455.000).
Ανταλλαγή Κοινών Μετοχών.

Στο σύνολο της συμφωνίας, η GW λαμβάνει 24.202 προνομιούχες μετοχές και 41.520 κοινές μετοχές απευθείας από υφιστάμενους μετόχους της Wealthyhood. Οι κοινές μετοχές θα αποκτηθούν με ανταλλαγή 3.612.240 μετοχών της GW.

Ρόλος και Δικαιώματα της GW στη Wealthyhood

Ως ο κύριος επενδυτής, η GW διασφαλίζει την προστασία της επένδυσης της συμμετέχοντας σε κάποια θέματα διακυβέρνησης της Wealthyhood:

Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο: Προβλέπεται η συμμετοχή ενός εκπροσώπου της GW στο Διοικητικό Συμβούλιο της Wealthyhood.
Δικαίωμα Αρνησικυρίας (Veto): Η έγκριση της GW θα είναι απαραίτητη για μια σειρά αποφάσεων που αφορούν την Wealthyhood.
Συμμετοχή σε Στρατηγικές Αποφάσεις Κεφαλαίου: Η GW θα συμμετέχει σε ειδικές επιτροπές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μελλοντικούς γύρους αύξησης κεφαλαίου (capital funding rounds) ή την πιθανή πώληση της εταιρείας.

Η εκτέλεση της συμφωνίας, όπως προβλέπεται, πραγματοποιείται σε στάδια σε βάθος χρόνου.

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