ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επένδυση €7 εκατ. για την εμβληματική αστική ανάπλαση στο κέντρο των Χανίων
Αυτοδιοίκηση
16:03 - 16 Απρ 2026

Επένδυση €7 εκατ. για την εμβληματική αστική ανάπλαση στο κέντρο των Χανίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει υλοποιηθεί ποτέ σε 30 οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο των Χανίων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης στις οδούς Καραϊσκάκη, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών και Γρηγορίου Ε’, σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στις οδούς Ιωνίας, Λουτρού, Καρτάκη, Πολέντα, Ξέπαπα και Μαργουνίου ενώ σειρά έχει και το δίκτυο πεζοδρόμων Κ. Πολέντα, Περιβολίων και Ι. Μαστοράκη.

Στο σημείο παρέμβασης έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές υποδομές, όπως η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με την κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Η ανάπλαση καλύπτει έκταση 35.000 τ.μ. στην καρδιά των Χανίων, μια περιοχή που για χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένη και πλέον μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο, φιλικό και προσβάσιμο αστικό χώρο αφού στο τελικό στάδιο των εργασιών οι υπο ανάπλαση οδοί ασφαλτοστρώνονται και απομακρύνονται οι κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος από τα πεζοδρόμια.

Το έργο έχει ήδη αλλάξει αισθητά την εικόνα των περιοχών όπου υλοποιείται, βελτιώνοντας ουσιαστικά, τη ζωή στην πόλη με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, νέες φυτεύσεις, νέο δημοτικό φωτισμό και αναβαθμισμένα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσεγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία
Ναυτιλία

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής
Ειδήσεις

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια
Περιβάλλον

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 16:16

Alumil: Συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως €135 εκατ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:11

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Πολιτική
22/07/2026 - 16:03

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/07/2026 - 15:55

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Πολιτική
22/07/2026 - 15:53

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Πολιτική
22/07/2026 - 15:46

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Οικονομία
22/07/2026 - 15:40

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 15:38

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:36

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:34

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πολιτική
22/07/2026 - 15:33

Στην τεχνική βάση της Aegean ο Θεοδωρικάκος - Εμβληματική επένδυση στην ασφάλεια των επιβατών

Πολιτική
22/07/2026 - 15:25

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

Πολιτική
22/07/2026 - 15:21

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ