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ΧΗΤΟΣ: Επένδυση €7 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες «πράσινες» συσκευασίες
Ειδήσεις
18:10 - 04 Μάι 2026

ΧΗΤΟΣ: Επένδυση €7 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες «πράσινες» συσκευασίες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, ολοκλήρωσε στρατηγική επένδυση ύψους άνω 7 εκατομμυρίων ευρώ στις εγκαταστάσεις της, στη Ζήρεια Κορινθίας, εισάγοντας τη νέα εποχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΗΡΕΙΑ, με αιχμή την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Η επένδυση καλύπτει το κενό που υπήρχε στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού για προϊόντα με βιώσιμη συσκευασία και τοπική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση με ορίζοντα δεκαετίας, που στοχεύει στην «πράσινη» αναβάθμιση της μονάδας και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις στη Ζήρεια

Η νέα επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 554%, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες/ώρα και ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας στην ελληνική αγορά.

Οι νέες γραμμές λειτουργούν με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας πάνω από 20% υλικό ανά φιάλη PET. Παράλληλα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας διπλασιάστηκαν, από 1.800 σε 4.000 τ.μ., ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αυξήθηκε σημαντικά, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομία της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της νέας «πράσινης» εποχής για την ΧΗΤΟΣ, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη μονάδα Ζήρειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΗΤΟΣ Γιώργος Βενιέρης σχολιάσε για την ολοκλήρωση του έργου: «Η νέα μας επένδυση στη ΖΗΡΕΙΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της ΧΗΤΟΣ και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των brands μας. Με αιχμή τη νέα τεχνολογία και τη συνεπή επένδυση στους ανθρώπους μας, χτίζουμε σταθερές βάσεις για το μέλλον».

Νέα χάρτινη συσκευασία για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ διατίθεται πλέον σε χάρτινη συσκευασία 100% ανακυκλώσιμη με καπάκι φυτικής προέλευσης για την αγορά HORECA, καθώς και σε φιάλες PET 100% ανακυκλώσιμες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET).

Η νέα συσκευασία εναρμονίζεται με τη νέα βιώσιμη σελίδα της εταιρίας, συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Πρόκειται για μια διπλή καινοτομία που ενισχύει την premium θέση του brand, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης και αποδεικνύει ότι η ποιότητα μπορεί να συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα.

Η ΧΗΤΟΣ, με σταθερά βήματα στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι το όραμα της είναι να δημιουργεί brands με ολοκληρωμένη ταυτότητα που δημιουργούν αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ESG του Ομίλου Green Beverages για μείωση εκπομπών και υπεύθυνη παραγωγή.

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