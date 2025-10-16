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Το 11,2% δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα
Οικονομία
08:59 - 16 Οκτ 2025

Το 11,2% δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Για να τιμηθεί η ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization -FAO) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1945, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τροφής, κάθε χρόνο την ίδια μέρα. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά ωστόσο, το δικαίωμα σε επαρκή τροφή, αφορά την επιβίωση κάθε ανθρώπου και αποτελεί προϋπόθεση για την απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η πείνα και ο υποσιτισμός εξακολουθούν να υφίστανται. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, η κλιματική κρίση και η συνεπαγόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν μεταξύ άλλων, τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πείνα και που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή. Οι παράγοντες αυτοί, επηρεάζουν περισσότερο τους φτωχούς και ευάλωτους πληθυσμούς:

- στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 8,5% των πολιτών δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα.

- Στη χώρα μας, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 11,2%, με το 34,4% των φτωχών νοικοκυριών να δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών να ανέρχεται σε 5,6%.

Οι πρόσφατες κρίσεις κατέδειξαν ότι τα συστήματα αγρο-διατροφής είναι εύθραυστα και πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να αντιμετωπιστεί τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και η απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό για τη διαβίωση κάθε κοινωνίας. Η δε πρόσβαση στην τροφή και τα βασικά αγαθά διαβίωσης είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν, σήμερα, περισσότερα από 45 κράτη αναγνωρίζουν συνταγματικά και υιοθετούν μέτρα για να ικανοποιήσουν το δικαίωμα στην τροφή.

Η Ένωση Εργαζομένων Kαταναλωτών Ελλάδας για την πρόσβαση, την επάρκεια και την ασφάλεια των τροφίμων διεξάγει καμπάνιες για την Ακρίβεια και τις Ετικέτες Τροφίμων, υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο των έργων Preventia, ESF+/Food4Inclusion TAO & ESF+/Food4Inclusion Healthy Meal, ΕCO, FEAD/TEBA και Thalla, καθώς και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

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