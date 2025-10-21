ΕΕΑ: Περίπου 3.500 επιχειρήσεις μέλη του ανήκουν σε επιχειρηματίες αλβανικής καταγωγής

Περίπου στις 3.500 ανέρχονται οι επιχειρήσεις-μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που ανήκουν σε επαγγελματίες αλβανικής καταγωγής.

Το παραπάνω στοιχείο αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης της Επιτροπής Ελληνοαλβανικής Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας των επιχειρηματιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, τονίζοντας ότι «η οικονομία δεν έχει σύνορα».

Αναφερόμενος στις 3.500 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΕΑ που ανήκουν σε Αλβανούς επαγγελματίες, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή τους στην τοπική και την εθνική οικονομία.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η εμπορική ακόλουθος της πρεσβείας της Αλβανίας στην Αθήνα, Ιωάννα Ζόνγκα, η οποία εξήρε το έργο της επιτροπής και τη σημασία της για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ, Χρήστος Κοντούρης, παρουσίασε το πλαίσιο δράσης της, με επίκεντρο: