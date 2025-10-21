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Παγκόσμια Τράπεζα: Πάνω από 216 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας
Ειδήσεις
15:59 - 21 Οκτ 2025

Παγκόσμια Τράπεζα: Πάνω από 216 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερα από 216 δισεκατομμύρια δολάρια θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση της Συρίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που αποτιμά το εύρος των καταστροφών μετά από 13 χρόνια πολέμου. 

Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου δέκα φορές το εκτιμώμενο ΑΕΠ της χώρας για το 2024, αναδεικνύοντας το μέγεθος των προκλήσεων που έχει μπροστά της η χώρα. «Οι προκλήσεις που έρχονται είναι τεράστιες, όμως η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτοιμη να εργαστεί στο πλευρό του συριακού λαού και της διεθνούς κοινότητας για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Καρέ, διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής της Τράπεζας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μακροχρόνια σύγκρουση έχει οδηγήσει σε πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά σχεδόν 53% μεταξύ 2010 και 2022, ενώ η καταστροφή των υποδομών και της παραγωγικής βάσης έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομική δραστηριότητα.

Η ανοικοδόμηση αποτελεί πλέον κεντρική πρόκληση για τους νέους ισλαμιστές ηγέτες της Συρίας, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, ανατρέποντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η νέα κυβέρνηση αναζητά χρηματοδότηση κυρίως από τις πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες επενδύσεων με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Τουρκία, με στόχο την αποκατάσταση των βασικών υποδομών και της ενεργειακής παραγωγής.

Οι πιο πληγείσες περιοχές και τα μεγέθη των καταστροφών

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας εντοπίζει τις μεγαλύτερες καταστροφές στις περιοχές Χαλεπιού, Δαμασκού και Χομς, που γνώρισαν τις πιο σφοδρές μάχες του εμφυλίου.

Οι υποδομές έχουν υποστεί τις βαρύτερες απώλειες, αντιπροσωπεύοντας 48% των συνολικών ζημιών (περίπου 52 δισ. δολάρια). Ακολουθούν τα οικιστικά κτίρια με 33 δισ. και τα μη οικιστικά, όπως εμπορικά ή δημόσια κτίρια, με 23 δισ. δολάρια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει ότι πέρα από το οικονομικό κόστος, η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις, καθώς πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι ή πρόσφυγες.

Ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας, που συμμετείχε πρόσφατα στις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, τόνισε ότι η έκθεση «αποτελεί σημαντική βάση για να εκτιμηθεί το μέγεθος των καταστροφών και να σχεδιαστούν ρεαλιστικά βήματα για την ανοικοδόμηση».

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