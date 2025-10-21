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Αντιδράσεις για περιπολικό που μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή όταν έμεινε από λάστιχο
Ειδήσεις
15:59 - 21 Οκτ 2025

Αντιδράσεις για περιπολικό που μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή όταν έμεινε από λάστιχο

Reporter.gr Newsroom
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Διευκρινίσεις για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε σχετικό βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

To περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής και βίντεο από τη μεταφορά της προβλήθηκε την Τρίτη (21/10) σε πρωινή εκπομπή.

Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν πως η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λέα έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. «Καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά και τονίζουν:

«Καμία ΕΔΕ οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο»

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