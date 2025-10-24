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Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ): Η καινοτομία δεν είναι θεωρία, είναι η δύναμη που αλλάζει την πορεία μιας χώρας
Επιχειρήσεις
10:54 - 24 Οκτ 2025

Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ): Η καινοτομία δεν είναι θεωρία, είναι η δύναμη που αλλάζει την πορεία μιας χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η Ελλάδα να συνεχίσει να επενδύει στη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, προκειμένου να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας, υπογράμμισε η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας στην εκδήλωση Power of Innovation 2025 του Fortune Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στον «Ελληνικό Κόσμο».

«Η καινοτομία είναι η δύναμη που αλλάζει την πορεία μιας χώρας», τόνισε η κ. Εφραίμογλου, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μια αφηρημένη έννοια, αλλά για έναν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μηχανισμό αλλαγής που καθορίζει το μέλλον των σύγχρονων οικονομιών.

Η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στη σημαντική βελτίωση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) την τελευταία δεκαετία, οι οποίες αυξήθηκαν από 0,44% του ΑΕΠ το 2014 σε 0,55% το 2024.

«Η πρόοδος αυτή δείχνει ότι η χώρα κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αυτό δείχνει πόσο κρίσιμο είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γνώση και την καινοτομία», τόνισε.

Η καινοτομία χρειάζεται συνεργατικά οικοσυστήματα

Η κ. Εφραίμογλου υπογράμμισε ότι η τεχνολογική αυτονομία είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανεξαρτησία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. «Η καινοτομία δεν ευδοκιμεί σε απομόνωση· χρειάζεται συνεργατικά οικοσυστήματα, όπου η γνώση διαχέεται, οι άνθρωποι συνεργάζονται και οι θεσμοί λειτουργούν ως γέφυρες και καταλύτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο θεσμών όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - ΘΕΑ, μέσα από τις οποίες δεκάδες start-ups λαμβάνουν κάθε χρόνο στήριξη, καθοδήγηση και πρόσβαση στην αγορά.

«Το ΕΒΕΑ αποτελεί διαχρονικά τον χώρο συνάντησης της παράδοσης με το μέλλον, των καθιερωμένων επιχειρήσεων με τις νεοφυείς, της εμπειρίας με τη φρεσκάδα των ιδεών», ανέφερε, σημειώνοντας πως ο στόχος δεν είναι απλώς η επιβίωση των start-ups, αλλά η ενσωμάτωσή τους στον κορμό της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας.

Η πραγματική καινοτομία είναι νοοτροπία

Η Σοφία Εφραίμογλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη σημασία της νέας γενιάς, κάνοντας αναφορά στη λίστα Fortune 40 Under 40, που αναδεικνύει κάθε χρόνο τους νέους ηγέτες της χώρας.

«Η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη φαντασία και την αποφασιστικότητα να πρωταγωνιστήσει διεθνώς», υπογράμμισε.

«Η πραγματική καινοτομία δεν είναι μόνο το νέο προϊόν, είναι η νέα νοοτροπία, η κουλτούρα του πειραματισμού, της συνεργασίας και της διαρκούς εξέλιξης. Η πρόοδος έρχεται όταν μετατρέπουμε τη γνώση σε πράξη και την πράξη σε πρόοδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ απηύθυνε κάλεσμα για ένα σταθερό και ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα συνδέει την έρευνα με την παραγωγή και θα ενισχύει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

«Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή να ενώνει δυνάμεις, να ενθαρρύνει τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και να υπηρετεί τον στόχο μιας Ελλάδας που παράγει αξία μέσα από τη γνώση», σημείωσε.

Και κατέληξε η κυρία Εφραίμογλου: «Η καινοτομία δεν είναι ζήτημα μεγέθους, αλλά νοοτροπίας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί· χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί, συντονισμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί. Γιατί η πραγματική δύναμη της καινοτομίας βρίσκεται στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν και τη μετατρέπουν σε συλλογική πρόοδο».

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