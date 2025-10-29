Συνάντηση Βουτσινά-Γεραπετρίτη: Στο επίκεντρο η εκπροσώπηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είχε σήμερα (29/10) ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς, με αντικείμενο την ενημέρωση για τη δράση και τη θεσμική παρουσία της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συμμετοχής της ελληνικής αντιπροσωπείας, που αποτελείται από 28 επιχειρηματίες- εκπροσώπους των επιμελητηρίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, στο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων» στις 4 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Association of European Chambers of Commerce & Industry (Eurochambres) στις 5 Νοεμβρίου.

Ο κ. Βουτσινάς ευχαρίστησε τον Υπουργό για την υποδοχή και τον ενημέρωσε αναλυτικά για τη στρατηγική της ΚΕΕΕ ως προς την ενίσχυση της εκπροσώπησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τόνισε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής με τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε να αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, τόσο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων όσο και στον ευρύτερο θεσμικό διάλογο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε τη σημασία της εθνικής εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου και του επιμελητηριακού θεσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ για την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πολιτική του ηγεσία είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν ενεργά με την ΚΕΕΕ, προς όφελος της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της θεσμικής της παρουσίας.

Σημειώνεται ότι στις 4 Νοεμβρίου, τα Eurochambres θα συγκεντρώσουν περισσότερους από 700 επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωβουλευτές για μία μέρα», με κεντρικό σύνθημα «Επιχειρηματικές φωνές, Ευρωπαϊκές επιλογές».

Την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Eurochambres, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο Προεδρείο για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ θα διοργανώσει δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και πλήθος Ελλήνων Αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εθνική εκπροσώπηση της επιμελητηριακής κοινότητας στα όργανα των Ευρωεπιμελητηρίων, είναι η εξής:

- Γιάννης Βουτσινάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού

φορέα είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων. Ο κ. Βουτσινάς είναι οικονομολόγος, κάτοχος τριών Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών σε διεθνείς σχέσεις και πολιτικές διακυβέρνησης, τουριστικό management και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση, καθώς και δύο πτυχίων ενώ μιλά την αγγλική γλώσσα.

- Αριστοτέλης Μπασδάνης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού φορέα στα Ευρωεπιμελητήρια και αρμόδιος χειριστής ευρωπαϊκών θεμάτων και επιτροπών. Είναι επιχειρηματίας, Διδάκτωρ Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Τεργέστης και ομιλεί την ιταλική, αγγλική και ισπανική γλώσσα.

- Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, και

εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων για τη διετία 2026–2027. Είναι επιχειρηματίας, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο International Economics, Banking and Finance από το Cardiff Business School. Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γιάννης Βουτσινάς δήλωσε:

«Θα έχουμε λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αγωνιζόμαστε για να ενισχύσουμε τη φωνή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας. Σε αυτή την προσπάθεια, θέλουμε και θα έχουμε αρωγό την ελληνική κυβέρνηση».