ΕΒΕΠ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών συμφωνιών
Επιχειρήσεις
10:14 - 06 Νοε 2025

ΕΒΕΠ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών συμφωνιών

Reporter.gr Newsroom
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά επισημαίνει πως η ατζέντα των συζητήσεων της 6ης Συνόδου για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια «P‑TEC Partnership for Transatlantic Energy Cooperation», που διεξάγεται στην Αθήνα στις 6-7 Νοεμβρίου 2025, περιλαμβάνει μια βασική λίστα συμφωνιών για LNG, data centers και ναυπηγεία. Η ημερίδα ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου με το Business Forum για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που θα εξετάσουν επενδύσεις, τεχνολογίες ΑΙ και υποδομές. Ακολουθεί η υπουργική συνεδρία στις 7 Νοεμβρίου με υπουργούς ενέργειας από 25 χώρες της Ευρώπης και Αμερικής, που θα επικεντρωθεί σε LNG, ασφάλεια και δικτυώσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, που προχωρά με συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Τα κύρια σημεία της ατζέντας αφορούν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τις υποδομές LNG, τις διασυνδέσεις δικτύων και διασυνοριακής συνεργασίας, την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, τις νέες τεχνολογίες ενέργειας, τις βιώσιμες επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει να τονίσει τον ρόλο της ως «πύλη» για το αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη, ενώ πρέπει να ζητήσει την επέκταση υποδομών, τερματικών σταθμών και να επιδιώξει νέες συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Εξειδικευμένα, σημαντικές συζητήσεις αναμένονται να γίνουν για τον «Vertical Corridor» και τον διάδρομο IMEC «India-Middle East-Europe». Σημαντικές συζητήσεις αναμένονται να επανέλθουν στο προσκήνιο για το έργο «Great Sea Interconnector» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, καθώς και η «3+1» μορφή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Οι συμμετοχές που έχουν επιβεβαιωθεί συγκροτούν ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά διπλωματικά fora που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Στελέχη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας, Ντάγκ Μπέργκαμ και Κρις Ραΐτ, καθώς και τους δύο υφυπουργούς Εξωτερικών για θέματα διαχείρισης πόρων, ανάπτυξης, ενέργειας και περιβάλλοντος, Μαΐκλ Ρίγας και Τζέικομπ Χέλμπεργκ, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθούν με τους υπουργούς Ενέργειας 24 ευρωπαϊκών χωρών.

Από ελληνικής πλευράς εκτός από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, θα συμμετέχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κ. Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Β. Κικίλιας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου. Ομιλητές στο συνέδριο και συνομιλητές των υπουργών θα είναι οι επικεφαλής των ενεργειακών «παικτών» ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Hellenic Energy, Energean, ExxonMobile, Chevron, Cheniere και ΕΛΠΕ.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «Ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο ενεργειακών συμφωνιών ανοίγει για την Ελλάδα που την τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η χώρα μας είναι ένας ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, που δικαίως αναβαθμίζει τον ρόλο της στο νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Σημαντική διάσταση για την επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του Επιμελητηρίου μας, είναι οι αξιοποιήσιμες υποδομές των μεγάλων ναυπηγείων, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των επενδυτικών σχεδίων. Ας ελπίσουμε πως οι ελληνικές εταιρείες θα καταφέρουν το επόμενο διήμερο να κλείσουν συμφωνίες, που θα κατοχυρώνουν την εμπορία φυσικού αερίου στις γειτονικές χώρες, αλλά και τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και βεβαίως των ελληνικών ναυπηγείων.»

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 10:16
