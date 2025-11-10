ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
€175 εκατ. στον πρώτο γύρο για το τρίτο private equity Fund της Elikonos Capital
Επιχειρήσεις
11:02 - 10 Νοε 2025

€175 εκατ. στον πρώτο γύρο για το τρίτο private equity Fund της Elikonos Capital

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Tο Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF εγκαινιάζει τη νέα γενιά επενδύσεων με έμφαση στην ανάπτυξη και υπεύθυνο αποτύπωμα.

Η Elikonos Capital ΑΕΔΟΕΕ, εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με πολυετή δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με συνολικές δεσμεύσεις ύψους 175.0 εκατ. Ευρώ.

Το Elikonos 3 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία επενδύοντας σε κλάδους με διαχρονική δυναμική και υψηλό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Στοχεύει να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση και ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που διαθέτουν υγιή οικονομικά θεμέλια, δυναμικές διοικήσεις και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά,.

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Elikonos 3 αποτελεί η ενσωμάτωση παραγόντων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG) σε κάθε στάδιο του επενδυτικού κύκλου.

Το Elikonos 3 συγκέντρωσε τα κεφάλαιά του από έναν ισχυρό πυρήνα θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και άλλουςδιακεκριμένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η επιτυχής πορεία του προηγούμενου growth private equity Fund, Elikonos 2, ύψους 85.0 εκατ. Ευρώ, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι έως τώρα αποεπενδύσεις από τις εταιρίες Eurocatering, ΕΤΠΑ, Μέγας Γύρος και Ροδούλαεπιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και την αξία του επενδυτικού μοντέλου της Elikonos Capital.

Η Elikonos Capital, δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 280.0 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequity) και κεφαλαιαγορών. Με το Elikonos 3 επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην επόμενη φάση του ελληνικού επιχειρείν και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, στοχεύονταςστη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας στους επενδυτές της, στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, και στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη θετική συμβολή στην κοινωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο - Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) η κακοκαιρία
Ειδήσεις

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο - Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) η κακοκαιρία

BofA για Metlen: Διατηρεί σύσταση buy και τιμή στόχο 63 ευρώ
Αναλύσεις

BofA για Metlen: Διατηρεί σύσταση buy και τιμή στόχο 63 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Elikonos Capital επενδύει στην AKRITAS μέσω fund ύψους €200 εκατ.
Επιχειρήσεις

Η Elikonos Capital επενδύει στην AKRITAS μέσω fund ύψους €200 εκατ.

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing
Επιχειρήσεις

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing

Το Elikonos 3 επενδύει στη Vamvalis Foods
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Το Elikonos 3 επενδύει στη Vamvalis Foods

ΑΛΟΥΜΥΛ: Χρηματοδότηση €13,7 εκατ. από την EBRD για επέκταση της παραγωγής στην Αίγυπτο
Επιχειρήσεις

ΑΛΟΥΜΥΛ: Χρηματοδότηση €13,7 εκατ. από την EBRD για επέκταση της παραγωγής στην Αίγυπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ