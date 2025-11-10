€175 εκατ. στον πρώτο γύρο για το τρίτο private equity Fund της Elikonos Capital

Tο Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF εγκαινιάζει τη νέα γενιά επενδύσεων με έμφαση στην ανάπτυξη και υπεύθυνο αποτύπωμα.

Η Elikonos Capital ΑΕΔΟΕΕ, εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με πολυετή δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RA IF, με συνολικές δεσμεύσεις ύψους 175.0 εκατ. Ευρώ.

Το Elikonos 3 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία επενδύοντας σε κλάδους με διαχρονική δυναμική και υψηλό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Στοχεύει να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση και ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που διαθέτουν υγιή οικονομικά θεμέλια, δυναμικές διοικήσεις και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά,.

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Elikonos 3 αποτελεί η ενσωμάτωση παραγόντων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG) σε κάθε στάδιο του επενδυτικού κύκλου.

Το Elikonos 3 συγκέντρωσε τα κεφάλαιά του από έναν ισχυρό πυρήνα θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και άλλουςδιακεκριμένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Της επενδυτικής ομάδας του Eli konos 3 ηγούνται οι έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η επιτυχής πορεία του προηγούμενου growth private eq uity Fund, Elikonos 2, ύψους 8 5.0 εκατ. Ευρώ, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι έως τώρα αποεπενδύσεις από τις εταιρίες Eurocatering, ΕΤΠΑ, Μέγας Γύρος και Ροδούλαεπιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και την αξία του επενδυτικού μοντέλου της Elikonos Capital.

Η Elikonos Capital, δραστηριοπ οιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 280.0 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequity) και κεφαλαιαγορών. Με το Elikonos 3 επιδιώκει να έχει πρωταγωνι στικό ρόλο και στην επόμενη φάση του ελληνικού επιχειρείν και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, στοχεύονταςστη δημιουργ ία σημαντικής υπεραξίας στους επενδυτές της, στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, και στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη θετική συμβολή στην κοινωνία.