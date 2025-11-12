Άγις M. Παπαδόπουλος: Οι ελληνογερμανικές σχέσεις λειτουργούν με ανταποδοτικότητα και για τις δύο αγορές
18:15 - 12 Νοε 2025

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία αποτυπώνονται στην έννοια του «τριπλού μερίσματος», δηλαδή την προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης και συνεπακόλουθα την κοινωνική συνοχή.

Τα ανωτέρω σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, τοποθετούμενος ως κεντρικός ομιλητής στο πρώτο Ελληνογερμανικό SustainabilityForum, με τίτλο «NEWWorld NEWSustainablePolicy», που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως μια Ελληνογερμανική Συνεργασία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Ειδικότερα, ο Διοικητής της Τ.τ.Ε. αναλύοντας την έννοια του «τριπλού μερίσματος» ανέφερε πρώτον τη μείωση των μελλοντικών απωλειών, με τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την προστασία της ζωής και των υποδομών. Δεύτερον επεσήμανε την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της καινοτομίας, σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός και ο γεωργικός. Ως τρίτο ανέφερε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρουν οι επενδύσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση της δημόσιας υγείας και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, όσο οι κοινωνίες γίνονται πιο ανθεκτικές.

Προς επίτευξη των ανωτέρω, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας έθεσε ως προϋποθέσεις:

- Την αξιοποίηση ενός διευρυμένου φάσματος χρηματοδοτικών μηχανισμών, με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και παράγωγα που θα βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων και θα προσφέρουν δυνατότητες αντιστάθμισης για την προστασία των επενδύσεων.

- Τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω της ανάπτυξης ρυθμιστικού πλαισίου, την παροχή κινήτρων και τη διασφάλιση της διαφάνειας στη χρήση των πόρων.

- Τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας για έργα προσαρμογής.

Συνεπώς, όπως είπε, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χρηματοδότηση, που να συνδυάζει δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, παραδοσιακά και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιμένοντας στα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης ο Διοικητής της Τ.τ.Ε. αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη του WorldResourcesInstitute, η οποία εξέτασε 320 επενδύσεις σε έργα και δράσεις προσαρμογής και ανθεκτικότητας σε 12 χώρες, συνολικού ύψους 133 δισ. δολαρίων, η οποία διαπίστωσε ότι για κάθε ένα δολάριο που επενδύθηκε, το όφελος σε ορίζοντα δεκαετίας ήταν δέκα δολάρια, δηλαδή δεκαπλάσιο.

Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του ο AndreasKindl, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υπογράμμισε ότι «όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα – όσο σημαντική κι αν είναι αυτή. Η βιωσιμότητα πρέπει να αφορά όλους τους τομείς: τη βιομηχανική παραγωγή,την παραγωγή ενέργειας καθώς και το σύνολο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας».

Ο καθ. Άγις M. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, υποδεχόμενος του συνέδρους, τάχθηκε υπέρ των πρωτοβουλιών που προσβλέπουν στην πράσινη μετάβαση και τη διαφανή διακυβέρνηση, αρκεί να μην στέκονται εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, τα κόστη και οι χρόνοι ανταπόκρισης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα καλό είναι να εξετάζονται από ένα διπλό πρίσμα βιωσιμότητας: Των κοινωνιών και του περιβάλλοντος, όπως όμως και της επιχειρηματικότητας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας εξήγησε, ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνάμεις που συστρατεύει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. «Οι ατομικές προσπάθειες πολλές φορές αποδεικνύονται λίγες και αδύναμες και οι πολυμερείς εξαιρετικά περίπλοκες και αργόσυρτες. Αντιθέτως οι διμερείς δείχνουν να αποτελούν τη χρυσή τομή». Ως παράδειγμα ανέφερε τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις που επί δεκαετίες λειτουργούν με ανταποδοτικότητα και για τις δύο αγορές, στους βασικότερους κλάδους του επιχειρηματικού στίβου. «Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί και στον τομέα του ESG» συμπλήρωσε για να προσθέσει ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος δύο αγορές άκρως συμπληρωματικές, να παλεύουν εκ του παραλλήλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναζητώντας εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Κωνσταντίνος Μπίκας, Πρέσβης (ε.τ.), πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ, Διευθυντής Συντονισμού & Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων της MetlenEnergy & Metals, υπογράμμισε τον κίνδυνο η πορεία προς την «πράσινη» ανάπτυξη να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση, καθώς και σε σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα την Ευρώπη. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι ακόμα και αν η Ευρώπη καταφέρει να μειώσει κατά 1% έως και 3% τα επίπεδα μόλυνσης του περιβάλλοντος, η συμβολή αυτή δεν θα είναι πάρα ελάχιστη στη μεγάλη εικόνα την οποία επιθυμεί να επιτύχει.

Ο Κωνσταντίνος Μπίκας, στάθηκε επίσης στη σοβαρή ασυμμετρία, όπως τη χαρακτήρισε, που υπάρχει στο ενεργειακό κόστος μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως διευκρίνισε, 10.000 εργοστάσια στην Ευρώπη πληρώνουν πολλαπλάσιο φόρο για CO2, έναντι του αντίστοιχου φόρου που καταβάλλεται στις ΗΠΑ και στην Κίνα, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά προϊόντα να χάνουν τον ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είναι επίσης πολλαπλάσια υψηλότερες έναντι των τιμών στις οποίες διακινούνται σε άλλες μεγάλες εθνικές οικονομίες, προκαλώντας αποβιομηχάνιση στην Ευρώπη, πίεση στο Α.Ε.Π., καθώς και αύξηση της ανεργίας, συνθήκες δηλαδή οι οποίες οδηγούν σε δύσκολες πολιτικές καταστάσεις. Ακόμα κι αν η Ευρώπη εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία σχεδιάζει, δεν θα έχει βελτιώσει παρά ελάχιστα τις συνθήκες υπό τις οποίες σήμερα παράγει η βιομηχανία της, συμπλήρωσε.

Κεντρική Συντονίστρια της εκδήλωσης και συντονίστρια των πάνελ ήταν η Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του GermanyTradeandInvest.

