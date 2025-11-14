Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία
Επιχειρήσεις
09:49 - 14 Νοε 2025

Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία

Reporter.gr Newsroom
Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, με ποσοστό επιδότησης έως και 70%, ανοίγουν τον δρόμο για επενδύσεις στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης σε νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία VK PREMIUM, δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις για τα προγράμματα «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που καλύπτουν επενδυτικά σχέδια στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων.

Στόχοι των δράσεων

Οι δύο δράσεις στοχεύουν:

  • στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στην ενίσχυση των εξαγωγών,
  • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
  • και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω επενδυτικών έργων.

Ποιοι κλάδοι επιδοτούνται

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

  • Τουρισμός (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping)
  • Εστίαση (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)
  • Πληροφορική και έκδοση λογισμικού
  • Υπηρεσίες υγείας και φυσιοθεραπείας
  • Παραγωγή τροφίμων, ποτοποιία και μεταποίηση
  • Κατασκευή κοσμημάτων, ενδυμάτων και επίπλων
  • Παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων
  • Υπηρεσίες Rent a Car και ασθενοφόρων

Πρόγραμμα «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει επιδότηση 70% για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.

  • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 50.000 € έως 425.000 €
  • Ποσοστό επιδότησης: 70%
  • Υποβολή αιτήσεων: από 27 Νοεμβρίου 2025
  • Συνολικός προϋπολογισμός δράσης: 20 εκατ. €

Επιδοτούμενες δαπάνες: αγορά παραγωγικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, πρόσληψη νέου προσωπικού, δαπάνες ψηφιακής και πράσινης αναβάθμισης, προβολή και προώθηση, εξοπλισμός γραφείου και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης πριν την 1/1/2023 και τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

  • Πρόγραμμα «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Αφορά νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, προσφέροντας επίσης επιδότηση 70% για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

  • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 50.000 € έως 425.000 €
  • Υποβολή αιτήσεων: από 27 Νοεμβρίου 2025
  • Συνολικός προϋπολογισμός δράσης: 20 εκατ. €

Επιδοτούμενες δαπάνες: παραγωγικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, προσλήψεις, ψηφιακή & πράσινη αναβάθμιση, προβολή, προώθηση και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη από 1/1/2023 και μετά, ενώ υπό σύσταση είναι όσες θα ιδρυθούν μετά την υποβολή της αίτησης.

Ευκαιρία ανάπτυξης για τη Θεσσαλία

Όπως σημειώνουν τα στελέχη της VK PREMIUM, τα νέα προγράμματα αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα.

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης
Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες
Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
