Νέα εποχή στην Walmart - Αποχωρεί από CEO ο Νταγκ ΜακΜίλον
20:47 - 14 Νοε 2025

Η Walmart εισέρχεται σε μία νέα εποχή με την αποχώρηση του Νταγκ ΜακΜίλον από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας, κατά τα οποία οδήγησε τον όμιλο σε σημαντικούς μετασχηματισμούς αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Τη θέση του θα αναλάβει ο Τζον Φέρνερ, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Walmart στις ΗΠΑ, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 30 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Walmart υποχώρησε πάνω από 1,2%, εν μέρει λόγω ανησυχιών ότι η αποχώρηση του ΜακΜίλον πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, αν και η θητεία του έως τη συνταξιοδότησή του στις 31 Ιανουαρίου τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους CEOs στην ιστορία της εταιρείας.

Ο αναλυτής Chuck Grom σημείωσε ότι η ανακοίνωση πιθανότατα θα προκαλέσει ανησυχία στους μετόχους, δεδομένου ότι ο ΜακΜίλον θεωρείται ο πιο επιτυχημένος CEO της Walmart από τον ιδρυτή Σαμ Γουόλτον.

Ο ίδιος ο ΜακΜίλον δήλωσε ότι «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για συνταξιοδότηση, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ο Τζον είναι πλήρως έτοιμος να την ηγηθεί σε νέα σειρά μετασχηματισμών».

Αναλαμβάνοντας το 2014, ο ΜακΜίλον επιτάχυνε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας, ενσωμάτωσε τεχνολογίες αυτοματισμού στις αποθήκες και ενίσχυσε τις διαφημιστικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο φυσικών καταστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η κεφαλαιοποίηση της Walmart υπερτριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 817 δισ. δολάρια, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν από μόλις 10 δισ. δολάρια σε πάνω από 120 δισ. δολάρια στο τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε τον Ιανουάριο.

