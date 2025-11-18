ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιώς: Χρυσός χορηγός της όπερας «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:55 - 18 Νοε 2025

Πειραιώς: Χρυσός χορηγός της όπερας «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας της με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.), υποστηρίζει ως Χρυσός Χορηγός την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ και θα παρουσιαστεί σε συναυλιακή μορφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 23 Δεκεμβρίου 2025 υπό την μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού.

Η απαιτητική αυτή παραγωγή, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών, αποτελεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την προσφορά και τον ρόλο της Κ.Ο.Α. στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Η διεθνώς διακεκριμένη υψίφωνος Ελένα Στίχινα ενσαρκώνει τη Σαλώμη, με τον Βόλφγκανγκ Άμπλινγκερ-Σπερχάκε ως ιδανικό Ηρώδη. Στους ρόλους του Ιωάννη και της Ηρωδιάδας εμφανίζονται ο Δημήτρης Τηλιακός και η Κατερίνα Οικονόμου, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της με τον ρόλο της Σαλώμης. Τη μουσική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Δημήτρης Γιάκας.

Η συνεργασία της Πειραιώς με την Κ.Ο.Α., εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας για τον Πολιτισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 17:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Κάλεσμα για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Κάλεσμα για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται - Η κυβέρνηση κινείται μόνο υπό δημοσκοπική πίεση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται - Η κυβέρνηση κινείται μόνο υπό δημοσκοπική πίεση

Πολιτοπούλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη - Οι αντιδράσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Πολιτοπούλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη - Οι αντιδράσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026
Magazino

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Πειραιώς: Συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026

Πειραιώς: Διοργανώνει δύο θεματικές συζητήσεις στο Aristotle Innovation Forum 2026 για νεανική επιχειρηματικότητα και startups
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Διοργανώνει δύο θεματικές συζητήσεις στο Aristotle Innovation Forum 2026 για νεανική επιχειρηματικότητα και startups

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ