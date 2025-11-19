Μπρατάκος: Στόχος μας η ενεργή διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας - Αρμενίας
Επιχειρήσεις
10:22 - 19 Νοε 2025

Μπρατάκος: Στόχος μας η ενεργή διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας - Αρμενίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αρμενίας, κ. Tigran Mkrtchyan πραγματοποίησε ο  Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η σημαντική προοπτική ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών Ελλάδας–Αρμενίας.

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι το ΕΒΕΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και στηρίζουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τόνισε, επίσης, ότι η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ισχυρότερη βάση για διεθνείς συμπράξεις και στοχευμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις υφιστάμενες προκλήσεις στο πλαίσιο των μεταφορών και των εμπορευματικών ροών, οι οποίες σήμερα περιορίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου. Ο κ. Mkrtchyan σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν το πλαίσιο διακίνησης προϊόντων το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη οικονομική συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξέφρασε τη βούληση του Επιμελητηρίου να συμβάλει ενεργά στη διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους στοχευμένες δράσεις μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε τομείς με υψηλή δυναμική.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Αρμενίας παρουσίασε τους κύριους άξονες επενδυτικού ενδιαφέροντος, την τεχνολογία και την πληροφορική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανακύκλωση, καθώς και τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας έργα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αυξανόμενη προτίμηση της αρμενικής αγοράς σε ελληνικά προϊόντα, με κοινή διαπίστωση ότι η περαιτέρω διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας για την αγορά της Αρμενίας στο ΕΒΕΑ, με τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών και επιχειρηματικών εκπροσώπων από την Αρμενία, καθώς και η υλοποίηση αμοιβαίων επιχειρηματικών αποστολών με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας, των υποδομών και της αγροδιατροφής.

Στο πέρας της συνάντησης, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Αρμενία διαθέτουν σημαντικά περιθώρια στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Το ΕΒΕΑ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την εξωστρέφεια, ανοίγει νέες αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργεί γέφυρες γνώσης και επενδύσεων. Mε στοχευμένες δράσεις και ενεργή συμμετοχή των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο».

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

