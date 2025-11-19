10:15 - 19 Νοε 2025

wherewework Greece: Ποιοι θεωρούνται οι 10 κορυφαίοι εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025

Reporter.gr Newsroom
Η μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα εργαζομένων wherewework.gr, μέρος του διεθνούς δικτύου wherewework.com, ανακοίνωσε τη λίστα με τους κορυφαίους εργοδότες στην ελληνική αγορά για το 2025. Φέτος, για πρώτη φορά, η έρευνα επεκτείνεται με την παρουσίαση των κορυφαίων εταιρειών ανά κλάδο, προσφέροντας μια πιο διεξοδική ανάλυση του εργασιακού τοπίου στη χώρα.

Μέσω της πλατφόρμας wherewework.gr, η οποία διατηρεί παρουσία σε 14 χώρες, χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα καταθέτουν τις εμπειρίες τους και αξιολογούν πρώην και νυν εργοδότες τους ανώνυμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός διάφανου οικοσυστήματος πληροφοριών που έχει ως στόχο να «φωτίσει» την αγορά εργασίας.

Η λίστα Top Employers 2025 συντάσσεται με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, βασιζόμενη στη μέση βαθμολογία που απονέμουν στις εταιρείες οι εργαζόμενοι κατά την περίοδο ψηφοφορίας από 01.11.2024 έως 31.10.2025. Μάλιστα, οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα συγκέντρωσαν τουλάχιστον 30 αξιολογήσεις, γεγονός που εγγυάται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση πέντε θεμελιώδεις άξονες, που αντικατοπτρίζουν ολιστικά την εμπειρία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα:

  • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
  • Πακέτο αποδοχών και παροχών
  • Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Μοντέλο διοίκησης
  • Εταιρική κουλτούρα και αξίες

Οι εταιρείες που κατέκτησαν τις δέκα πρώτες θέσεις για το 2025 στην ελληνική αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των εργαζομένων τους, είναι οι εξής:

  1. Deloitte Greece
  2. CQS
  3. EY Greece
  4. TP Greece
  5. Eurobank S.A.
  6. Concentrix Greece
  7. Public Group
  8. Accenture Greece
  9. ΔΕΗ (PPC S.A.)
  10. Lidl Hellas

Η εκτεταμένη λίστα με τους κορυφαίους εργοδότες της ελληνικής αγοράς που βρίσκονται στις θέσεις 11 – 50 θα παρουσιαστεί στην online σελίδα της πλατφόρμας, τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, τη φετινή χρονιά ανακοινώνεται και η κατάταξη των κορυφαίων εργοδοτών ανά κλάδο. Συγκεκριμένα κατατάσσονται οι κορυφαίες εταιρείες σε οκτώ βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αποτυπώνοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα μέχρι το λιανεμπόριο και την εστίαση.

Τράπεζες

  1. Eurobank S.A.
  2. Τράπεζα Πειραιώς
  3. Alpha Bank

BPO & Παροχή υπηρεσιών

  1. CQS
  2. TP Greece
  3. Concentrix Greece

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  1. Deloitte Greece
  2. EY Greece
  3. PwC Greece

Λιανικό εμπόριο τροφίμων

  1. Lidl Hellas
  2. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
  3. ΑΒ Βασιλόπουλος

Λιανικό εμπόριο μη τροφίμων

  1. Public Group
  2. Plaisio
  3. Κωτσόβολος

Παραγωγή καταναλωτικών αγαθών

  1. Coca-Cola Τρία Έψιλον
  2. Philip Morris Greece / Papastratos S.A.
  3. PepsiCo Greece

Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης

  1. McDonald's Greece
  2. KFC Greece
  3. Goody's Burger House

Η παρουσία τόσο πολυεθνικών όσο και κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων στις πρώτες θέσεις καταδεικνύει ότι η αριστεία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί πλέον προνόμιο συγκεκριμένων οργανισμών, αλλά μια συνειδητή επιλογή που μπορεί να υιοθετηθεί σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Η διάκρισή μας στην 1η θέση του θεσμού TOP Εργοδότες του wherewework.gr ανήκει στους ανθρώπους μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που τους αναγνωρίζει, τους ενδυναμώνει και τους εμπνέει. Η αναγνώριση αυτή αντανακλά τον πυρήνα της κουλτούρας μας — συνεργασία, καινοτομία και συνεχή ανάπτυξη — και μας γεμίζει υπερηφάνεια να βλέπουμε τη δουλειά μας να αναγνωρίζεται από την κοινότητα των επαγγελματιών. Στην Deloitte Ελλάδος συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο: να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης, να δημιουργούμε αντίκτυπο που μετράει, και να χτίζουμε το μέλλον της εργασίας μαζί», δήλωσε η Ανάλια Κόκκορη, Partner και People & Purpose Leader της Deloitte Ελλάδος.

«Η αυξανόμενη συμμετοχή εταιρειών στη διαδικασία αξιολόγησης και η ποιότητα των κριτηρίων που εφαρμόζουμε δείχνει μια σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας. Οι οργανισμοί πλέον αντιλαμβάνονται τη φήμη τους ως εργοδότες όχι ως δευτερεύον στοιχείο, αλλά ως στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι επιλέγουν όλο και πιο συνειδητά περιβάλλοντα εργασίας που ανταποκρίνονται στις αξίες και στις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Αυτή η αμφίδρομη εξέλιξη διαμορφώνει μια αγορά εργασίας που βασίζεται στην ουσιαστική επιλογή και όχι στην ανάγκη», δήλωσε από την πλευρά του ο Costin Tudor, CEO του wherewework.

Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, με τις εταιρείες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία του employer branding στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Σε μια εποχή όπου η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού αυξάνεται και οι εργαζόμενοι επιδιώκουν όχι απλώς μια θέση εργασίας αλλά ένα περιβάλλον που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες, η διαφάνεια και η αξιολόγηση των εργοδοτών αποκτά κρίσιμο ρόλο.

Η λίστα των Top Employers από το δίκτυο wherewework Greece καθιερώνεται σε θεσμό που βοηθά τους επαγγελματίες να προσανατολιστούν καλύτερα στην αγορά εργασίας καθώς προσφέρει μια πολύπλευρη ματιά στο εργασιακό περιβάλλον, την κουλτούρα και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που χαρακτηρίζουν κάθε οργανισμό. Ταυτόχρονα, για τις εταιρείες, η παρουσία στη λίστα ενισχύει τη φήμη τους και τους βοηθά να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα, σε μία αγορά εργασίας που γίνεται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική.

