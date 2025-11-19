H THEON προσκλήθηκε από τον OCCAR για υπογραφή τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης
21:15 - 19 Νοε 2025

Η TΗΕΟΝ SENSORS SA, εταιρία που ανήκει εξ ολοκλήρου στη  THEON INTERNATIONAL PLC (THEON) ανακοινώνει σήμερα ότι έλαβε επίσημη πρόσκληση από τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό για την Κοινή Συνεργασία στον Εξοπλισμό (OCCAR), μαζί με την Hensoldt AG (HENSOLDT),  για την υπογραφή της πρώτης τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια πρόσθετων συστημάτων προηγμένου φορητού εξοπλισμού.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης, την προηγούμενη εβδομάδα, των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης από τα δύο συμμετέχοντα κράτη, Γερμανία και Βέλγιο, η THEON και η HENSOLDT θα προχωρήσουν στις 10 Δεκεμβρίου 2025 στην επίσημη υπογραφή της εν λόγω τροποποίησης με τον OCCAR.

Η τροποποίηση προβλέπει την προμήθεια αρκετών χιλιάδων συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης, οι λεπτομέρειες της Τροποποίησης της Σύμβασης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο των αγορών την ίδια ημέρα.

