Ακόμη μία διεθνής διάκριση για τη ΝΗΣΟΣ

Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της ΝΗΣΟΣ στα World Beer Awards, μία ακόμη διεθνής διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική της ελληνικής ζυθοποιίας. Συγκεκριμένα, η ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη βραβεύθηκε ξανά μέσα σε λίγους μήνες, αυτή τη φορά στον βέλγικο διαγωνισμό μπύρας, το έγκριτο και καταξιωμένο Brussels Beer Challenge 2025, κατακτώντας Χάλκινο Μετάλλιο στην κατηγορία Pale & Amber Ale, Strong Ale.

Ο διαγωνισμός Brussels Beer Challenge πραγματοποιήθηκε φέτος στην πανέμορφη πόλη Μαρς-Αν-Φαμέν, στη βελγική επαρχία του Λουξεμβούργου, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1.700 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Η ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη ξεχώρισε ανάμεσα σε κορυφαίες διεθνείς ετικέτες, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής craft μπύρας στον παγκόσμιο χάρτη. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που η ΝΗΣΟΣ βραβεύεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχει αποσπάσει τρεις χρυσές διακρίσεις με τη ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη και πάλι, αλλά και με τη ΝΗΣΟΣ 7 Μποφόρ.

Η μοναστηριακής έμπνευσης Double Ale ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τύπου μπύρας του 19ου αιώνα και εκφράζει τη δημιουργική τόλμη του μικροζυθοποιείου της Τήνου. Πλούσια σε γεύσεις και αρώματα, με νότες καραμέλας, μπαχαρικών και αποξηραμένων φρούτων, παρασκευάζεται με σεβασμό στην παραδοσιακή διαδικασία ζυθοποίησης των βελγικών μοναστηριών.

Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας της ΝΗΣΟΣ να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας από την Τήνο σε όλο τον κόσμο, με σεβασμό στην παράδοση και εστίαση στην καινοτομία.