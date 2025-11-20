ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Το νέο ψήφισμα του ΔΟΑΕ «υπονομεύει» τη συνεργασία με την Τεχεράνη
Ειδήσεις
16:20 - 20 Νοε 2025

Ιράν: Το νέο ψήφισμα του ΔΟΑΕ «υπονομεύει» τη συνεργασία με την Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσε το νέο ψήφισμα του συμβουλίου διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο υποστηρίχθηκε από δυτικές χώρες και αφορά τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τους συντάκτες του ψηφίσματος ότι «επιλέγουν την αντιπαράθεση» και υπονομεύουν την μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Με αυτή την κίνηση, οι χώρες αυτές αγνόησαν τις επαφές και την καλή πίστη που επέδειξε το Ιράν. Έπληξαν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΔΟΑΕ και διατάραξαν τη διαδικασία εποικοδομητικής συνεργασίας», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ενέργειες των δυτικών χωρών είναι πολιτικά υποκινούμενες και αντιβαίνουν στο πνεύμα του διαλόγου, την ώρα που το Ιράν δηλώνει πως παραμένει ανοιχτό σε τεχνικές διαβουλεύσεις υπό τον Οργανισμό.

Παραμένει, πάντως, αβέβαιο πώς το Ιράν θα απαντήσει πρακτικά στο νέο ψήφισμα και αν αυτό θα επηρεάσει την πρόσβαση και τις επιθεωρήσεις των ειδικών του ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές
Ειδήσεις

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσει» τη συμφωνία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσει» τη συμφωνία με το Ιράν

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η Ναυτιλία αντιμέτωπη με μια νέα Παγκόσμια Τάξη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ