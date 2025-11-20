Ιράν: Το νέο ψήφισμα του ΔΟΑΕ «υπονομεύει» τη συνεργασία με την Τεχεράνη

Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσε το νέο ψήφισμα του συμβουλίου διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο υποστηρίχθηκε από δυτικές χώρες και αφορά τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τους συντάκτες του ψηφίσματος ότι «επιλέγουν την αντιπαράθεση» και υπονομεύουν την μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Με αυτή την κίνηση, οι χώρες αυτές αγνόησαν τις επαφές και την καλή πίστη που επέδειξε το Ιράν. Έπληξαν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΔΟΑΕ και διατάραξαν τη διαδικασία εποικοδομητικής συνεργασίας», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ενέργειες των δυτικών χωρών είναι πολιτικά υποκινούμενες και αντιβαίνουν στο πνεύμα του διαλόγου, την ώρα που το Ιράν δηλώνει πως παραμένει ανοιχτό σε τεχνικές διαβουλεύσεις υπό τον Οργανισμό.

Παραμένει, πάντως, αβέβαιο πώς το Ιράν θα απαντήσει πρακτικά στο νέο ψήφισμα και αν αυτό θα επηρεάσει την πρόσβαση και τις επιθεωρήσεις των ειδικών του ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.