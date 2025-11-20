Οι κάμερες… πρόδωσαν τον Στέφανο Τσιτσιπά – Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για υπερβολική ταχύτητα
Ειδήσεις
16:39 - 20 Νοε 2025

Οι κάμερες… πρόδωσαν τον Στέφανο Τσιτσιπά – Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για υπερβολική ταχύτητα

Reporter.gr Newsroom
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με «τσουχτερό» πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε να κινείται με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

Ο 28χρονος πρωταθλητής του τένις εντοπίστηκε από τις νέες κάμερες ελέγχου ταχύτητας να οδηγεί το πολυτελές Lotus του πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr - μία από τις πρώτες που αποστέλλονται αυτόματα στο πλαίσιο του νέου συστήματος.

Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματός του για διάστημα ενός έτους.

Οι ψηφιακές κλήσεις έχουν αρχίσει να αποστέλλονται από τη Δευτέρα (17/11), καθώς τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες δέκα «έξυπνες κάμερες» που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Κηφισίας, Συγγρού και Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 17:15
