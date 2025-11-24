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Alpha Trust Helleniq Equity Fund: 30 χρόνια, σταθερά κορυφαία επιλογή για τους επενδυτές
Επιχειρήσεις
10:49 - 24 Νοε 2025

Alpha Trust Helleniq Equity Fund: 30 χρόνια, σταθερά κορυφαία επιλογή για τους επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND», ένα από τα ιστορικότερα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής αγοράς, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ALPHA TRUST έχει σημειώσει διαχρονικά εντυπωσιακή πορεία, με την κατηγορία μεριδίων R να έχει επιτύχει από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/10/1996 έως 31/10/2025) σωρευτική απόδοση +1.147,17%, υπεραποδίδοντας του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. που σημείωσε απόδοση +114,85% την αντίστοιχη περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια στη δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους του.

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Κατά τη διάρκεια αυτής της τριακονταετίας, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND «ενηλικιώθηκε» και ωρίμασε μέσα από διαφορετικές – και συχνά ταραχώδεις – συγκυρίες για την ελληνική οικονομία και τις αγορές. Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, κατάφερε να ανταμείψει τους μεριδιούχους που επέδειξαν συνέπεια, υπομονή και προσήλωση στο επενδυτικό τους πλάνο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αξία της μακροπρόθεσμης επένδυσης σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.

«Σε αυτά τα 30 χρόνια, ο στόχος μας παρέμεινε σταθερός: να προσφέρουμε τις καλύτερες επιλογές σε αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα, διαχρονικά, και η σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν για εμάς τη μεγαλύτερη δικαίωση», αναφέρει η Νότα Ζαγάρη, διαχειρίστρια του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND από την έναρξή του.

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