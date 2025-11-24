ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδική εκκίνηση για τις ευρωαγορές εν μέσω προσδοκιών για «κούρεμα» επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια
10:42 - 24 Νοε 2025

Ανοδική εκκίνηση για τις ευρωαγορές εν μέσω προσδοκιών για «κούρεμα» επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με θετικό πρόσημο, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των παγκόσμιων αγορών, καθώς αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,4% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας (24/11), με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE ανοίγει με άνοδο 0,52% στις 9.589,58 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,17% στις 23.370,15 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,38% στις 8.012,18 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 1% στις 15.985,22 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,23% στις 42.553, 00 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου και οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 69,3% για μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες αγορές έχουν περάσει μερικές ταραχώδεις εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και που έχουν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών του 2025.

Δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία ή εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη τη Δευτέρα, όμως οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της Τετάρτης (26/11), με τις εικασίες να εντείνονται σχετικά με το εύρος και το βάθος των αυξήσεων φόρων που ενδέχεται να ανακοινώσει η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό.

Οι επενδυτές στην περιοχή παρακολουθούν επίσης στενά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τη δημιουργία ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μετά από μια αρχική πρόταση 28 σημείων που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική και απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν την Κυριακή (23/11) ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, στις οποίες συμμετείχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 10:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας για την τακτική σύνοδο του IMO
Ναυτιλία

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας για την τακτική σύνοδο του IMO

GPO: Πολιτική αλλαγή ζητούν 7 στους 10 πολίτες – Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα κυριαρχούν
Πολιτική

GPO: Πολιτική αλλαγή ζητούν 7 στους 10 πολίτες – Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα κυριαρχούν

Χρηστίδης: Ο Τσίπρας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την πραγματικότητα – Πολιτική αλλαγή «αύριο»
Πολιτική

Χρηστίδης: Ο Τσίπρας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την πραγματικότητα – Πολιτική αλλαγή «αύριο»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ