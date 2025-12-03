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Η «εκρηκτική» πρέσβειρα: Πώς η Γκιλφόιλ έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της Αθήνας
Πολιτική
12:08 - 03 Δεκ 2025

Η «εκρηκτική» πρέσβειρα: Πώς η Γκιλφόιλ έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ένα «κύμα» προσοχής και ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συνήθως προκαλούν αστέρες της ποπ σκηνής, ηθοποιοί ή ενδεχομένως (σε κάποιες περιπτώσεις) και πρωθυπουργοί. 

Όπως επισημαίνει το Politico, τον ένα μήνα που έχει περάσει από τότε που «έσκασε» στη σκηνή της Αθήνας η νεοδιορισμένη πρέσβειρα των ΗΠΑ, η Γκιλφόιλ έχει συνδυάσει τη γοητεία με την τέχνη της γεωπολιτικής, προωθώντας μεγάλα ενεργειακά έργα με αμερικανική στήριξη και προκαλώντας μια διπλωματική αντιπαράθεση με την Κίνα για τον έλεγχο ενός από τα πιο στρατηγικά λιμάνια της Ελλάδας.

Πρώην παρουσιάστρια του Fox News και εισαγγελέας, που υπήρξε παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκολφόιλ έχει μαγνητίσει τα βλέμματα στην ελληνική πρωτεύουσα με εντυπωσιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις και διπλωματική επίδειξη ισχύος.

Όπως σημειώνει το Politico, η προσέγγισή της έχει προκαλέσει συζητήσεις από ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης που ανησυχούν για το πόσο επηρεάζεται η ελληνική πολιτική από την αμερικανική πρεσβεία.

Σημειώνει ακόμη πως, παρότι υπήρξε εξέχουσα υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεδρία του και βασικό πρόσωπο στη χρηματοδότηση της πολιτικής του μηχανής, ο διορισμός της ως πρέσβειρας αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για κύκλους των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό όμως δεν έχει εμποδίσει τις lifestyle εκπομπές να σχολιάζουν τις εμφανίσεις της και τις χορευτικές της ικανότητες, ούτε πολιτικούς και επιχειρηματίες να συρρέουν για μια φωτογραφία δίπλα της στις διπλωματικές της εξόδους.

Σε γενικές γραμμές, η περιγραφή των Ελλήνων —την οποία είχε κάνει το 2015 όταν ήταν δημοσιογράφος— ως «τζαμπατζήδων» που πρέπει να τιμωρηθούν «σαν σκύλος που κατουράει στο χαλί», έχει πλέον σχεδόν ξεχαστεί.

Στο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο την περασμένη εβδομάδα, η Γκιλφόιλ ανέβηκε στη σκηνή με ένα εφαρμοστό, μακρύ φόρεμα από δαντέλα, κάτι που προκάλεσε πληθώρα σχολίων σχετικά με το κατά πόσο μία τέτοια εμφάνιση ήταν αρμόζουσα, λαμβάνοντας υπόψη τον θεσμικό της ρόλο.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 12:59
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