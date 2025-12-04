ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσκεψη του προέδρου του London Metal Exchange στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
Επιχειρήσεις
11:22 - 04 Δεκ 2025

Επίσκεψη του προέδρου του London Metal Exchange στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας φιλοξένησε στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2025, τον κ. John Williamson, Chairman of London Metal Exchange (LME) καθώς και την κα Georgina Hallett, Chief Sustainability Officer and Head Of Physicals Market of LME. To Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμια χρηματιστηριακό άξονα αναφοράς για τα μέταλλα, κάτι που αφορά αρκετές ελληνικές μεταλλουργικές-και μάλιστα εξαγωγικές- επιχειρήσεις με διεθνές αποτύπωμα.

Την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε το Annual Lecture Dinner του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας στην Αίγλη Ζαππείου με επίσημο ομιλητή τον κ. John Williamson.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ εγκαινίασε το θεσμό του Annual Lecture Dinner, τονίζοντας τη σημασία του όχι μόνο για τον Σύνδεσμο αλλά και για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Ο κ. Λώλος σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων πρώτων υλών και την επίτευξη Στρατηγικής Αυτονομίας, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως το Green Deal και τα σχετικά ευρωπαϊκά μέτρα για τη βιομηχανία, την κυκλική οικονομία και τις κρίσιμες πρώτες ύλες καθορίζουν τις κατευθύνσεις πολιτικής. Τόνισε επίσης πως η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο χάρη στα ορυκτά της αποθέματα, τη δυναμική μεταλλουργική βιομηχανία και τα νέα έργα εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης κρίσιμων υλικών. Μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, η επιλογή του θέματος της εκδήλωσης είναι εύλογη, ενώ η παρουσία του Προέδρου του London Metal Exchange, John Williamson—μιας εξέχουσας προσωπικότητας στη διεθνή αγορά μετάλλων—υπογραμμίζει τη σημασία της παγκόσμιας εμπορίας μετάλλων και του ρόλου του LME στη διαμόρφωση των τιμών, τη διαχείριση ρίσκου και τη σταθερότητα της αγοράς.

Ο κ. Williamson παρουσίασε την ιστορία του LME, τον καθοριστικό ρόλο του στην παγκόσμια εμπορία μετάλλων και την εξέλιξή του στη σημαντικότερη πλατφόρμα ανακάλυψης τιμών διεθνώς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική διάσταση της εμπορίας μετάλλων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του LME Passport, ενός ψηφιακού μητρώου πιστοποιητικών που σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 13 εκατομμύρια ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πάνω από 1.300 γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας. Το εργαλείο αυτό ενισχύει την ιχνηλασιμότητα και υποστηρίζει μηχανισμούς συμμόρφωσης όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Εφαρμογής Άνθρακα (CBAM).

Παράλληλα, εξήγησε την πρόταση του LME για ένα πρωτοποριακό μοντέλο τιμολόγησης βιώσιμων μετάλλων, το οποίο θα βασίζεται σε δημοσιευμένες τιμές premium για το αλουμίνιο, τον χαλκό, το νικέλιο και τον ψευδάργυρο, σύμφωνα με επαληθευμένα αποτυπώματα άνθρακα και άλλα πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς και την ανάδειξη της οικονομικής αξίας των μετάλλων χαμηλών εκπομπών και υπεύθυνης παραγωγής, τοποθετώντας το LME στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών αποανθρακοποίησης του κλάδου. Τέλος, ανέλυσε το ρόλο του LME ως προς τις κρίσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Μετά την διάλεξη ακολούθησε η διεξαγωγή διαλόγου βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στους δυο επισκέπτες από τους συμμετέχοντες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ελευθέριος Κρητικός, η Προέδρος της Εκτελεστικής Επίτροπης του ΣΕΒ κα Ράνια Αικατερινάρη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Συνδέσμου, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βασικών μετάλλων.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. John Williamson και η κα Georgina Hallett πραγματοποίησαν επίσκεψη στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των εταιρειών Metlen Energy & Metals και ElvalHalcor S.A., όπου ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες βιομηχανικές πρακτικές και τις επενδύσεις στους τομείς των μετάλλων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ). Τους προσκεκλημένους συνόδευσαν ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ, κ. Πάνος Λώλος, καθώς και ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Καρναχωρίτης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα αντικείμενα που άφησαν οι επιβάτες στα ταξί το 2025
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα αντικείμενα που άφησαν οι επιβάτες στα ταξί το 2025

Λυμπερόπουλος (Ταξί): «Βλέπει» καθημερινές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές
Ειδήσεις

Λυμπερόπουλος (Ταξί): «Βλέπει» καθημερινές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές

Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα - Πύργος»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα - Πύργος»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

ΣΕΒ και ΣΒΣΕ: Συνυπογράφουν τη Διακήρυξη της Αμβέρσας για μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΒ και ΣΒΣΕ: Συνυπογράφουν τη Διακήρυξη της Αμβέρσας για μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Η METLEN υποδέχθηκε την ηγεσία του London Metal Exchange στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η METLEN υποδέχθηκε την ηγεσία του London Metal Exchange στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στη βιομηχανία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στη βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πολιτική
15/06/2026 - 17:49

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:35

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ